"Арсенал" — один из 11 претендентов на Спенса

"Арсенал" является одним из 11 клубов, заинтересованных в приобретении правого защитника "Мидлсбро" Джеда Спенса грядущим летом.

Этот сезон Спенс проводит за "Ноттингем Форест" на правах аренды. При помощи Джеда "лесники" сражаются за попадание в зону плей-офф Чемпионшипа, а также продвигаются в Кубке Англии, где уже выбили "Арсенал" и "Лестер".



Об интересе к Спенсу из Премьер-Лиги сообщалось еще в январе, однако теперь продажа Джеда откладывается до лета, когда 21-летний англичанин надеется перейти в один из клубов высшего дивизиона.



По информации Football.London, "Арсенал" уже обозначил свой интерес к Спенсу, однако рискует столкнуться с жесточайшей конкуренцией других клубов.



Желание "канониров" укрепить правый фланг обороны выглядит логичным, учитывая продажу Калума Чемберса в январе и неясные перспективы на "Эмирейтс" Эйнсли Мэйтланд-Найлса, Эктора Беллерина и Седрика Соареша.