Конте хочет сделать Кейна еще лучше

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что хочет сделать своего нападающего Харри Кейна еще лучше.

Нельзя не заметить, что Кейн начал приходить в себя после ужасного начала сезона, когда он депрессировал по поводу несостоявшегося трансфера в "Манчестер Сити".



Харри забил семь голов в 11 последних матчах с учетом всех соревнований, однако Конте считает, что это не предел, и хочет вывести капитана сборной Англии на новый уровень.



"Определенно, когда ты обладаешь игроков вроде Харри, ты должен постараться интегрировать его в свои идеи и тактику футбола".



"Он важный игрок для нас, и он должен подавать пример, когда речь идет о наших оборонительных действиях".



"Мы пытаемся работать с ним по многим аспектам. Думаю, каждый игрок может прибавлять до тех пор, пока не решит завершить свою карьеру".



"Мы говорим об очень хорошем человеке, который показывает свое желание на тренировке каждый день. Он открыт для своих партнеров по команде и всегда готов поговорить о футболе, чтоб стать лучше и опробовать новые тактические решения".



"Повторюсь: мы говорим о нападающем мирового уровня, и я стараюсь помочь ему становиться лучше и лучше. Я и мой штаб работаем над его физической формой, но не только над этим".



"Чтобы сократить наше отставание от лучших, нам очень важно улучшить каждого игрока во многих аспектах", — цитирует Конте Sky Sports.