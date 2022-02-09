Сака может не согласиться на новый контракт с "Арсеналом" без Лиги Чемпионов

"Арсеналу" будет сложно склонить своего вингера Букайо Сака к новому контракту в случае непопадания в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона.

У "Арсенала" большие планы на летнее трансферное окно. "Канониры" надеются укрепить свой состав с помощью правого защитника, центрального полузащитника и двух нападающих.



Как сообщает Daily Mail, еще одна приоритетная задача для "Арсенала" на грядущее лето — продление сотрудничества со своим, возможно, лучшим игроком последних полутора сезонов в лице Сака.



Утверждается, что "Арсеналу" будет "значительно сложнее" склонить Букайо к новой сделке, если лондонский клуб не сможет предложить своему воспитаннику возможность выступать в Лиге Чемпионов.



В прессе уже появились слухи, что за ситуацией вокруг 20-летнего Сака, забившего шесть голов и отдавшего четыре результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги, наблюдает "Ливерпуль".



Добавим, что сейчас Сака получает только 35 тысяч фунтов в неделю по контракту, рассчитанному до 2024 года. Сверстники Букайо в лице Фила Фодена и Джейдона Санчо не только зарабатывают в разы больше, но и уже попробовали Лигу Чемпионов на вкус.