Мане открыт к переходу в "Реал" или "Барселону"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане открыт к переходу в "Реал" или "Барселону", если таковое предложение ему поступит.
Вот уже несколько месяцев пресса трезвонит об истекающем в июне 2023 контракте Мохамеда Салаха, однако двое других нападающих "Ливерпуля" в лице Мане и Роберто Фирмино находятся в точно такой же ситуации.
В отличие от Салаха, "красные" не только не выдвигали Мане предложение о новом контракте, но и даже не приглашали Садио обсудить продление сотрудничества.
При этом Мане, котором в апреле исполнится 30 лет, остается ключевым игроком команды Юргена Клоппа, забив 10 голов в этом сезоне в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.
Как утверждает Goal, в данный момент маловероятно, что все трое звездных нападающих "Ливерпуля" заключат новые сделки. И вполне может быть, что потеря Мане покажется "красным" не такой болезненной, как потенциальное расставание с Салахом.
По информации издания, Мане согласился бы заключить новый контракт с "Ливерпулем" только при условии значительного повышения зарплаты, а расчетливые владельцы мерсисайдского клуба традиционно не горят желанием тратиться на возрастных игроков.
Одним словом, "Ливерпулю" предстоит принять важное решение насчет Мане в ближайшее время. Сам Садио с детства мечтает попробовать себя в Ла Лиге, и агенты триумфатора Кубка Африки в составе сборной Сенегала осведомлены о таких амбициях своего клиента.
09.02.2022 11:00
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Последние комментарии:
Феликс-котик берёт третью ногу Лукаки в ротик
и говорит:
— смок-смок.. пенсатауны .. смок-глоток.
ну и мерзость эта нищая чурка портовая, фуу, блиать
(ответить)
Чувак в колбасе 6 лет провёл, выиграл все что мог и в 30 лет готов попробовать себя в другом чемпионате, причём готов подписать контракт с повышением зп))
Пенсодауны:
Трамплин
Видимо после Азара и Куртуа до сих пор очко не зашили ору
(ответить)
Мане своё отыграл уже в колбасе
Думаю Диаза не просто так взяли и есть слухи про Рафинью.
Другой разговор, что Реалу он не нужен уже, свой пик прошёл а у барсы бабла нет
(ответить)
Ждём анонс матчей среды.
Там уже будем ссать ливнем на портовых каминаутов
(ответить)
Мане гигант. Заслужил самый выгодный контракт, все равно он деньги, в основном, тратит во благо, скромняга.
(ответить)
лузерка - трамплин в Топ клуб.
(ответить)
Немытый хуй Ориги вызывает у пенсов неприятные отрыги... (С) Фет
(ответить)
Свой прайм отыграл в Лузерке. Можно и продать. Один х посл два сезона он уже не тот. 39 лет все-таки
(ответить)
И этот использует Ливерпуль как трамплин. Ничего не меняется.
(ответить)
Купим летом у ливера Мане
(ответить)
В Реал пойдешь - проблем наберешь!
В Барсу пойдешь - карьеру проипешь!
Пиздуй в Нукасл - денег нагребешь!
(ответить)
Изи сливаем скамопарашным гомо6лядям на бестолковки и старика за оверпрайс - Диас уже заменил уголька.
(ответить)
Доброе утро ребята! Солнце светит, хорошо! Всем хорошего дня!
(ответить)
пись пись на трамплинпуль))))
шо з ебасосинкой подзалюпа?
(ответить)
С нынешней личкой в 150 он захочет последним контрактом минимум на 100ку подняться, испашки могут ещё чутка больше насыпать. хороший момент проводить уголька с почестями, канеш, только источник гавно.
(ответить)
С одной стороны источник конечно такой себе, но думаю в этом что то есть. То как клуб откровенно делает ставку на Салаха скорее всего его это задевает, уже не говоря о том, что врятли наши евреи предложат ему больше 220к/нед. Я не люблю этот школярский возглас, но все же «лучше продать пока есть спрос», ибо пик свой он откровенно миновал уже. Хотя чем черт не шутит, мб кубок африки и конкуренция в лице Диаса его встряхнет. В любом случае будет очень интересно посмотреть чем все закончится
(ответить)
Невелика потеря , свои лучшие годы он нам уже отдал
(ответить)
Третья нога Лукаки — во рту портовой собаки (с) Тютчев
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