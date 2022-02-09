Мане открыт к переходу в "Реал" или "Барселону"

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане открыт к переходу в "Реал" или "Барселону", если таковое предложение ему поступит.

Вот уже несколько месяцев пресса трезвонит об истекающем в июне 2023 контракте Мохамеда Салаха, однако двое других нападающих "Ливерпуля" в лице Мане и Роберто Фирмино находятся в точно такой же ситуации.

В отличие от Салаха, "красные" не только не выдвигали Мане предложение о новом контракте, но и даже не приглашали Садио обсудить продление сотрудничества.

При этом Мане, котором в апреле исполнится 30 лет, остается ключевым игроком команды Юргена Клоппа, забив 10 голов в этом сезоне в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.

Как утверждает Goal, в данный момент маловероятно, что все трое звездных нападающих "Ливерпуля" заключат новые сделки. И вполне может быть, что потеря Мане покажется "красным" не такой болезненной, как потенциальное расставание с Салахом.

По информации издания, Мане согласился бы заключить новый контракт с "Ливерпулем" только при условии значительного повышения зарплаты, а расчетливые владельцы мерсисайдского клуба традиционно не горят желанием тратиться на возрастных игроков.

Одним словом, "Ливерпулю" предстоит принять важное решение насчет Мане в ближайшее время. Сам Садио с детства мечтает попробовать себя в Ла Лиге, и агенты триумфатора Кубка Африки в составе сборной Сенегала осведомлены о таких амбициях своего клиента.


Метки Барселона, контракты, Ливерпуль, Мане, Реал

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 09.02.2022 12:02 # sellman
    Феликс-котик берёт третью ногу Лукаки в ротик
    и говорит:

    — смок-смок.. пенсатауны .. смок-глоток.

    ну и мерзость эта нищая чурка портовая, фуу, блиать

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  2. felix-the-cat 09.02.2022 11:58 # felix-the-cat
    Чувак в колбасе 6 лет провёл, выиграл все что мог и в 30 лет готов попробовать себя в другом чемпионате, причём готов подписать контракт с повышением зп))

    Пенсодауны:

    Трамплин


    Видимо после Азара и Куртуа до сих пор очко не зашили ору

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  3. felix-the-cat 09.02.2022 11:56 # felix-the-cat
    Мане своё отыграл уже в колбасе

    Думаю Диаза не просто так взяли и есть слухи про Рафинью.

    Другой разговор, что Реалу он не нужен уже, свой пик прошёл а у барсы бабла нет

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  4. sellman 09.02.2022 11:51 # sellman
    Ждём анонс матчей среды.
    Там уже будем ссать ливнем на портовых каминаутов

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  5. ian 09.02.2022 11:50 # ian
    Мане гигант. Заслужил самый выгодный контракт, все равно он деньги, в основном, тратит во благо, скромняга.

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  6. mancityman 09.02.2022 11:48 # mancityman
    лузерка - трамплин в Топ клуб.

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  7. bannagodblea 09.02.2022 11:40 # bannagodblea
    Немытый хуй Ориги вызывает у пенсов неприятные отрыги... (С) Фет

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  8. slash-lfc 09.02.2022 11:36 # slash-lfc
    Свой прайм отыграл в Лузерке. Можно и продать. Один х посл два сезона он уже не тот. 39 лет все-таки

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  9. jokerz 09.02.2022 11:36 # jokerz
    И этот использует Ливерпуль как трамплин. Ничего не меняется.

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  10. tigerpool 09.02.2022 11:33 # tigerpool
    Купим летом у ливера Мане

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  11. chop 09.02.2022 11:30 # chop
    В Реал пойдешь - проблем наберешь!
    В Барсу пойдешь - карьеру проипешь!
    Пиздуй в Нукасл - денег нагребешь!

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  12. bannagodblea 09.02.2022 11:25 # bannagodblea
    Изи сливаем скамопарашным гомо6лядям на бестолковки и старика за оверпрайс - Диас уже заменил уголька.

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  13. vagifspurs 09.02.2022 11:23 # vagifspurs
    Доброе утро ребята! Солнце светит, хорошо! Всем хорошего дня!

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  14. meshuggah 09.02.2022 11:23 # meshuggah
    пись пись на трамплинпуль))))

    шо з ебасосинкой подзалюпа?

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  15. alexomck 09.02.2022 11:11 # alexomck
    С нынешней личкой в 150 он захочет последним контрактом минимум на 100ку подняться, испашки могут ещё чутка больше насыпать. хороший момент проводить уголька с почестями, канеш, только источник гавно.

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  16. gerrard08 09.02.2022 11:09 # gerrard08
    С одной стороны источник конечно такой себе, но думаю в этом что то есть. То как клуб откровенно делает ставку на Салаха скорее всего его это задевает, уже не говоря о том, что врятли наши евреи предложат ему больше 220к/нед. Я не люблю этот школярский возглас, но все же «лучше продать пока есть спрос», ибо пик свой он откровенно миновал уже. Хотя чем черт не шутит, мб кубок африки и конкуренция в лице Диаса его встряхнет. В любом случае будет очень интересно посмотреть чем все закончится

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  17. bangladesh 09.02.2022 11:09 # bangladesh
    Невелика потеря , свои лучшие годы он нам уже отдал

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  18. sellman 09.02.2022 11:06 # sellman
    Третья нога Лукаки — во рту портовой собаки (с) Тютчев

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