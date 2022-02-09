Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане открыт к переходу в "Реал" или "Барселону", если таковое предложение ему поступит.

Вот уже несколько месяцев пресса трезвонит об истекающем в июне 2023 контракте Мохамеда Салаха, однако двое других нападающих "Ливерпуля" в лице Мане и Роберто Фирмино находятся в точно такой же ситуации.



В отличие от Салаха, "красные" не только не выдвигали Мане предложение о новом контракте, но и даже не приглашали Садио обсудить продление сотрудничества.



При этом Мане, котором в апреле исполнится 30 лет, остается ключевым игроком команды Юргена Клоппа, забив 10 голов в этом сезоне в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.



Как утверждает Goal, в данный момент маловероятно, что все трое звездных нападающих "Ливерпуля" заключат новые сделки. И вполне может быть, что потеря Мане покажется "красным" не такой болезненной, как потенциальное расставание с Салахом.



По информации издания, Мане согласился бы заключить новый контракт с "Ливерпулем" только при условии значительного повышения зарплаты, а расчетливые владельцы мерсисайдского клуба традиционно не горят желанием тратиться на возрастных игроков.



Одним словом, "Ливерпулю" предстоит принять важное решение насчет Мане в ближайшее время. Сам Садио с детства мечтает попробовать себя в Ла Лиге, и агенты триумфатора Кубка Африки в составе сборной Сенегала осведомлены о таких амбициях своего клиента.