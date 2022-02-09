Джеррард подтвердил, что "Вилла" пыталась купить Биссума

Рулевой "Астон Виллы" Стивен Джеррард подтвердил, что его клуб пытался купить полузащитника "Брайтона" Ива Биссума в январе.

"Вилле" удалось продемонстрировать свои амбиции в зимнее трансферное окно, подписав Филиппе Коутиньо, Люку Диня и Калума Чемберса.



Также бирмингемский клуб предложил 25 миллионов фунтов за Биссума, но после отказа решил подождать до лета, когда от контракта 25-летнего малийца останется 12 месяцев.



"Всем известно, что мы сделали предложение "Брайтону" по Биссума, которое было отклонено. Мы уважаем и ценим их решение".



"Если условия сделки нам не подходят, мы не будем впадать в отчаяние и совершать действия, которые не кажутся нам правильными. Если это неподходящее время, мы готовы запастись терпением".



"Это было крайне сложное окно для "Виллы". Нам требовались решения в некоторых зонах, чтобы стать сильнее и лучше. На 90-95 процентов нам удалось выполнить задуманное. Я доволен поддержкой руководства", — цитирует Джеррарда The Telegraph.