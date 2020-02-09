"Юнайтед" обдумывает покупку Тилеманса
"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса грядущим летом.
Укрепление центра поля является приоритетом для "Юнайтед" на летнее трансферное окно. "Красные дьяволы" собираются пригласить минимум одного игрока в эту зону.
В число трансферных целей "Юнайтед" входят Деклан Райс из "Вест Хэма" и Калвин Филлипс из "Лидса", однако первый стоит свыше 100 миллионов фунтов и предпочитает "Челси", а второй собирается заключить новый контракт с родным клубом.
Как утверждает Daily Star, желание обзавестись первоклассным полузащитником с опытом выступлений в Премьер-Лиге может заставить "дьяволов" обратиться к варианту с Тилемансом.
Несмотря на все старания "Лестера", 24-летний бельгиец до сих пор не продлил свой контракт, от которого остается только один полный год.
Тилеманс, интерес к которому также проявляет "Ювентус", хочет выступать в Лиге Чемпионов и понимает, что едва ли сможет этого достичь с "лисами".
Ожидается, что для приобретения Юри, учитывая истекающий контракт и амбиции игрока, может хватить 40 млн. фунтов.
09.02.2022 08:00
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Тилеман наш, не трогайте топаря.
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