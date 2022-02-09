"Любитель животных" Мойес объяснил, почему Зума сыграл против "Уотфорда"

Курт Зума Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес объяснил, почему он выпустил защитника Курта Зума на матч против "Уотфорда".

В преддверии матча против "Уотфорда" появились слухи, что Зума будет отстранен от участия в нем после истории с избиением Куртом своей кошки.

Однако Зума, несмотря на недовольный свист с трибун, сыграл все 90 минут, и помог "молотобойцам" одержать победу 1:0. После матча Мойесу пришлось объяснить, что Курта накажет не он, а клуб.

"Да, мы продолжим его использовать. Я займусь футбольными делами, с остальным разберется клуб".

Я был очень расстроен, но за кулисами клуб принял все необходимые на данный момент меры. Моя работа заключается в том, чтобы определять лучший состав, и Курт — его часть".

"Я сам большой любитель животных, и случившееся задело многих людей. Я был совершенно расстроен увиденным, однако моя работа заключается в том, чтобы добывать победы для "Вест Хэма". Некоторые люди будут расстроены, и я понимаю это".

"Я очень забочусь о своих собаках и лошадях. Клуб занимается этим. Я уже поговорил с Куртом, и мы оставим это позади, насколько это возможно. Мы понимаем, что не каждого порадовало случившееся. Это очень плохая ситуация".

"Как я знаю, Курт принес извинения. Я знаю, что многие люди их просто не приняли. Но я должен делать свою работу и выпускать лучший состав".

"Вс мы очень расстроены, и клуб не оставит это просто так. Но Курт входит в наш сильнейший стартовый состав, поэтому я решил, что он сыграет", — цитирует Мойеса Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Зума, Мойес, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 818

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  1. asnural 09.02.2022 08:01 # asnural
    Зумафил

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  2. intellect 09.02.2022 07:36 # intellect
    Кошке свезло, этот парень немейских львов на завтрак ест

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  3. asnural 09.02.2022 07:23 # asnural
    Лучше бы Зума запинал гея

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