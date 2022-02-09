Рангник: "Мы забили три гола"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник считает, что его команда должна была "легко" побеждать "Бернли", учитывая показанный в пером тайме футбол.

Выезд на "Терф Мур" обернулся для "Юнайтед" потерей двух очков. "Красные дьяволы" забили только один гол в первом тайме, несмотря на тотальное преимущество, а после перерыва позволили сопернику отыграться — 1:1.



Рангник разочарован результатом, но в то же время считает, что бригада арбитров украла у его команды один гол.



"Мы забили три гола. В этом отличие относительно прошлой пятницы, когда мы забили только один гол в первом тайме. Сегодня вечером мы забили три гола".



"Мы разочарованы итогом, потому что должны были легко выигрывать этот матч после такого первого тайма. Даже в заключительные 25 минут мы полностью контролировали игру и доминировали, однако мы были не столь беспощадны возле чужих ворот, как в первом тайме".



"Я не могу винить команду за отсутствие инстинкта убийцы в первом тайме, но в заключительные 25 минут у нас было много стандартных положений".



"В концовке сопернику слегка повезло в моментах Рафаэля Варана, Криштиану (Роналду), Харри Магуайра, но одно очко — это просто недостаточно по такой игре".



"Особенно я расстроен вторым отмененным голом (автоголом Браунхилла). Я еще раз посмотрел повторы в раздевалке. Лайнсмен сигнализирует о нарушении через 10 секунд после инцидента. Должен сказать, это очень спорное решение".



"Но, повторюсь, мы превосходно провели первый тайм. Мы полностью доминировали в игре, забили три гола, но два были отменены".



"Затем на протяжении 10-15 минут второго тайма мы были просто недостаточно агрессивны. Было очевидно, что они смелее пойдут вперед после перерыва, но мы не были агрессивны в эти 15 минут. Мы подарили им ответный гол", — сообщил Рангник BT Sport.