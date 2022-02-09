"Юнайтед" споткнулся о "Бернли"

Испортив впечатление о себе после перерыва, "Манчестер Юнайтед" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в выездном противостоянии с "Бернли" — 1:1.

Относительно ничейного матча против "Уотфорда" в стартовом составе "бордовых" произошло два изменения. Вместо Дейла Стивенса и Аарона Леннона появились Джош Браунхилл и Джей Родригес.



Наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник оказал доверие Давиду Де Хеа и Эдинсону Кавани, которые вышли в старте вместо Дина Хендерсона и Криштиану Роналду.



"Юнайтед" лучше начал матч и на восьмой минуте впервые проверил голкипера хозяев Ника Поупа с помощью удара Маркуса Рэшфорда с острого угла.



Спустя четыре минуты Рафаэль Варан, спрятавшись за спиной Джеймса Тарковски, головой поразил ворота после навеса со штрафного, однако гол не был засчитан из-за фола Харри Магуайра.



На 18-й минуте гости все-таки открыли счет. Люк Шоу от лицевой линии сделал диагональную передачу назад почти через всю штрафную, а Поль Погба мягко направил мяч под перекладину — 0:1.



На 21-й минуте Коннор Робертс срезал мяч в свои ворота после прострела Рэшфорда, однако и этот гол — вернее, автогол — не засчитали. Дело в том, что лайнсмен уже зафиксировал офсайд.



"Юнайтед" доминировал над своим соперником в остатке первого тайма, но удвоить счет не смог. Поуп совершил два блестящих сейва, в том числе после удара головой Кавани с метра.



А вот второй тайм начался неожиданно — с первого удара "Бернли" в створ и сразу результативного. Родригес ворвался в штрафную по левому краю, поставил корпус Магуайру, сблизился с Де Хеа и закатил мяч в ворота — 1:1.



"Бернли" воодушевился, и на 52-й минуте уже Ваут Вегхорст напряг Де Хеа мощным ударом с дистанции.



Спустя 10 минут гостям откровенно повезло. Магуайр совершил фол, похожий на фол последней надежды, но Майк Дин пожалел самого дорогого защитника в мире и ограничился желтой карточкой.



Постепенно "Юнайтед" все же пришел в себя и концовку матча провел, осаждая владения Поупа, однако "Бернли" свое очко не упустил. У "дьяволов" почти не было реальных моментов, чтобы вырвать победу — Нику не приходилось спасать свою команду.



"Юнайтед" имел тотальное преимущество до перерыва и был обязан делать счет комфортным. Однако "Бернли" сохранил надежду и во втором тайме по-настоящему показал зубы.



Бернли" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче