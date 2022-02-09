"Юнайтед" споткнулся о "Бернли"
Испортив впечатление о себе после перерыва, "Манчестер Юнайтед" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в выездном противостоянии с "Бернли" — 1:1.
Относительно ничейного матча против "Уотфорда" в стартовом составе "бордовых" произошло два изменения. Вместо Дейла Стивенса и Аарона Леннона появились Джош Браунхилл и Джей Родригес.
Наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник оказал доверие Давиду Де Хеа и Эдинсону Кавани, которые вышли в старте вместо Дина Хендерсона и Криштиану Роналду.
"Юнайтед" лучше начал матч и на восьмой минуте впервые проверил голкипера хозяев Ника Поупа с помощью удара Маркуса Рэшфорда с острого угла.
Спустя четыре минуты Рафаэль Варан, спрятавшись за спиной Джеймса Тарковски, головой поразил ворота после навеса со штрафного, однако гол не был засчитан из-за фола Харри Магуайра.
На 18-й минуте гости все-таки открыли счет. Люк Шоу от лицевой линии сделал диагональную передачу назад почти через всю штрафную, а Поль Погба мягко направил мяч под перекладину — 0:1.
На 21-й минуте Коннор Робертс срезал мяч в свои ворота после прострела Рэшфорда, однако и этот гол — вернее, автогол — не засчитали. Дело в том, что лайнсмен уже зафиксировал офсайд.
"Юнайтед" доминировал над своим соперником в остатке первого тайма, но удвоить счет не смог. Поуп совершил два блестящих сейва, в том числе после удара головой Кавани с метра.
А вот второй тайм начался неожиданно — с первого удара "Бернли" в створ и сразу результативного. Родригес ворвался в штрафную по левому краю, поставил корпус Магуайру, сблизился с Де Хеа и закатил мяч в ворота — 1:1.
"Бернли" воодушевился, и на 52-й минуте уже Ваут Вегхорст напряг Де Хеа мощным ударом с дистанции.
Спустя 10 минут гостям откровенно повезло. Магуайр совершил фол, похожий на фол последней надежды, но Майк Дин пожалел самого дорогого защитника в мире и ограничился желтой карточкой.
Постепенно "Юнайтед" все же пришел в себя и концовку матча провел, осаждая владения Поупа, однако "Бернли" свое очко не упустил. У "дьяволов" почти не было реальных моментов, чтобы вырвать победу — Нику не приходилось спасать свою команду.
"Юнайтед" имел тотальное преимущество до перерыва и был обязан делать счет комфортным. Однако "Бернли" сохранил надежду и во втором тайме по-настоящему показал зубы.
Бернли" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
09.02.2022 01:00
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Последние комментарии:
Нужен результат, ничья это потеря очков! Снова первый тайм неплохо, а во втором забыли как играть. По матчу Санчо был хорош, индивидуально. Больше никого не выделить. Игры нет. Нет позиции силы. Чёт совсем через чур хуйова всё. Гвайер ещё сука выбешивает далдон ебучий. Джонс лучше в сто раз, он тоже англичанин и почти как родной - пусть ставят его.
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Манчестер дырявый
(ответить)
Саудиты приблизились к покупке "Ньюкасла"
yasinnewcastle
Со времён Ширера болею за Ньюкасл
Источник: http://fapl.ru/posts/88781/?c=1#c7427307
(ответить)
"Манчестер Юнайтед" принял решение не продлевать истекающий в конце сезона контракт со своим капитаном Антонио Валенсией.
На своей пресс-конференции в пятницу, тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер признался, что не уверен в будущем 33-летнего эквадорца.
Источник: http://fapl.ru/posts/69133/?c=1#c6831248
http://fapl.ru/posts/91284/?c=1
выгнал на moroz. сульшер топово начинал разваливать клуб без истории
(ответить)
После перерыва МЮ провёл два классных матчах - против Мидлсбро и Бернли. В обоих не выиграл, хотя по моментам очень сильно перебил соперников.
Такой результат лучше всего объясняется плохой реализацией и невезениям, а эти вещи не сложно исправить (исправятся сами, если команда продолжит создавать моменты). Главное, что Юнайтед стабильно генерировал шансы в атаке, пусть и против таких слабых оппонентов. Это большая заслуга Рангника. Ещё большая заслуга, что генерация этих моментов не выглядела как хаос в исполнении талантливых футболистов, а скорее было похоже на позиционную игру.
Да, это всего лишь Мидлсбро и Бернли. Да, во втором тайме с Бернли все было сильно хуже, чем в первом. Но прогресс есть, и это главное.
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Сутулая псина прое6ала Ньюкаслу ахахха. Как можно сравнивать великого Стиви с дворнягой Френки?!
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Мамку судьи в горло ебал
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https://ibb.co/qBqFdQx
Ибра > анальдо
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https://d.radikal.ru/d04/2202/b2/f5a2ed81ad30.jpg
где хваленые крайки муму?)
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Позор мю
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Дна нет
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Миха слово в заголовке пропустил, там было: "Юнайтед" споткнулся о труп "Бёрнли".
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Я сразу понял, что сральник - это шарталан балабол, но тупые скумы чето там спорили со мной, кудахтали, вуахахааххахаха, тупицы, не перечьте мастеру, а изучайте футбол, улучшайте понимание процессов, чтобы не глоьать х*и, как вы это делаете сейчас.
(ответить)
Лумпарду хватило ума уйти из Челси в Сити, но недостаточно для тренерства в Эве
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Бёрнли сенсационно теряет очки.
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