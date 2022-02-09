FA потребовала от Руни объяснитья за умышленно нанесенную травму

FA потребовала объяснений от Уэйна Руни после откровения легенды "Манчестер Юнайтед" о том, что он умышленно травмировал экс-защитника "Челси" Джона Терри.

В опубликованном в минувшее воскресенье интервью Daily Mail Руни рассказывает о своих проблемах с алкоголем, а также вспоминает, как в преддверии матча против будущего чемпиона Премьер-Лиги в апреле 2006 в нем проснулся садист.



"На тот матч я выбрал длинные железные шипы — максимально разрешенной длины, потому что я хотел попытаться кого-нибудь ранить, попытаться кого-нибудь травмировать".



"Я заранее знал, что они выиграют тот матч. Ты мог чувствовать, что их команда была лучше в то время, поэтому я сменил шипы".



"То были разрешенные шипы, но если мне предстояло вступить в единоборство, я хотел знать, что смогу сделать это как следует. Так и вышло".



"Джон Терри уезжал со стадиона на костылях. Я продырявил его стопу, а после матча расписался на своей футболке. Спустя несколько недель я отправил ему эту футболку с автографом и попросил вернуть мой шип".



"Если вы посмотрите их празднование (чемпионства), то Джей-Ти был на костылях — именно из-за того стыка", — сообщил Руни.



И если Терри отшутился в твиттере по поводу того инцидента, то FA не до шуток. Как сообщает Sky Sports, Ассоциация запросила объяснения у нынешнего наставника "Дерби".



В 2002 году FA оштрафовала на 150 тысяч фунтов и дисквалифицировала на пять матчей бывшего партнера Руни по "Юнайтед" Роя Кина, когда тот в своей автобиографии признался, что умышленно травмировал бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Альф-Инге Холанда.