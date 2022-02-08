Госенс подтвердил, что отказал "Ньюкаслу" в январе
Защитник "Интера" Робин Госенс подтвердил, что отклонил предложение "Ньюкасла" в январе.
Госенс был одной из многих трансферных целей "Ньюкасла" в зимнее окно, а отдельные таблоиды даже сообщали, что Робин согласовал условия личного контракта с "сороками".
В итоге Госенс перешел из "Аталанты" в "Интер", однако "Ньюкасл" был близок к тому, чтобы вскружить голову 27-летнему немцу.
"У меня было предложение на руках, но я отклонил его. Я так и не дал им своего согласия. Я думал об этом, но никогда не собирался туда переходить".
"Когда я принимаю какое-нибудь решение, я всегда должен оценить все плюсы и минусы, чтобы посмотреть, что перевешивает".
"Это было предложение из Премьер-Лиги и роскошный контракт, но также было много минусов. Я бы не стал рисковать своими спортивными амбициями".
"Думаю, думать о деньгах — это очень по-человечески. Если ты можешь получать в несколько раз больше в другом месте, то покажите мне кого-нибудь, кто сразу скажет: "Нет, спасибо".
"Дело не только во мне. Я бы, наверное, смог обеспечить несколько поколений своей семьи этими деньгами".
"Но я хочу, чтобы в конце своей карьеры я мог взглянуть в зеркало и сказать: "Я получил максимум от своей карьеры в спортивном отношении". Я не чувствовал, что смогу сделать это, перейдя в "Ньюкасл", — поведал Госенс Kicker.
08.02.2022 23:00
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Пфф в 30 лет бы с ньюкаслом лч взял, зря
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