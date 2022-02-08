Зийеш завершил карьеру в сборной Марокко

Вингер "Челси" Хаким Зийеш объявил о завершении выступлений за сборную Марокко.

В прошлом году главный тренер марокканцев Вахид Халилходжич обвинил Зийеша в симулировании травмы, дабы не приезжать в национальную команду на товарищески матчи в июне.



В результате этого конфликта Хаким, забивший 17 голов в 40 матчах за марокканскую сборную, не принял участия в Кубке Африки, что едва завершился в Камеруне.



28-летний вингер "синих" по-прежнему не собирается мириться с Халилходжичем и не передумает, даже если марокканцы квалифицируются на ЧМ-2022 в Катаре.



"Я не вернусь в национальную команду. Это мое окончательное решение. Я сосредоточен на выступлении за клуб".



"В конце концов решение о твоем вызове в сборную принимает тренер, но я не буду терпеть всю эту ложь. Для меня ясно, что я не вернусь в национальную команду", — цитирует Зийеша ESPN.