Петр Чех примерил на себя новую роль в "Челси"

Технический советник "Челси" Петр Чех примерил на себя новую роль из-за вынужденного отсутствия главного тренера Томаса Тухеля.

Напомним, "синие" улетели в Абу-Даби для выступления на клубном Чемпионате Мира без Тухеля, который за считанные дни до поездки заразился COVID-19.



В отсутствие Тухеля обязанности главного тренера исполняет его ассистент Жольт Лев, однако Чех тоже не остался в стороне и теперь участвует в тренировочных занятиях и собраниях команды.



"Это большое испытание, но у нашего клуба очень хорошая структура, и Петр Чех поддерживает нас, пока Томаса здесь нет".



"У нас хороший медицинский штаб, хороший работающий с командой персонал. Нас очень поддерживают. Мы много созваниваемся с Томасом по видеосвязи. Он поддерживает нас, как только может", — цитирует Лева Daily Mirror.



Добавим, Чех завершил карьеру голкипера в 2019 году, после чего вернулся в "Челси" и стал работать в качестве промежуточного звена между главным тренером и директором Мариной Грановской. Кроме того, из-за опасений насчет пандемии коронавируса "синие" заявили Петра в качестве игрока на сезон 2020/21.