"Юнайтед" дозаявил Джонса на Лигу Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" добавил защитника Фила Джонса в свою заявку на плей-офф Лиги Чемпионов.

Джонса не было в заявке "Юнайтед" на групповой этап, который "красные дьяволы" преодолели, заняв первое место в квартете. И вообще, свой последний матч в Лиге Чемпионов Фил сыграл еще в апреле 2019 против "Барселоны".



Однако в прошлом месяце Джонс продемонстрировал Ральфу Рангнику, что тот может за него положиться. Фил уверенно провел матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" — свой первый официальный матч за два последних года.



Как сообщает Daily Mail, Рангник решил добавить 29-летнего англичанина на плей-офф, где в рамка 1/8 финала "дьяволы" сыграют против "Атлетико".



Возможность дозаявить Джонса появилась благодаря тому, что в январе "Юнайтед" отправил Антони Мартиаля, Донни Ван де Бека и Амада Диалло в аренду. Все трое были задействованы в матчах группового этапа.