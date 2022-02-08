"Ливерпуль" сохраняет интерес к Рафинье

"Ливерпуль" сохраняет интерес к вингеру "Лидса" Рафинье, несмотря на покупку Луиса Диаса.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Ливерпуль" приобрел Диаса у "Порту" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов. Казалось, это прекратит многомесячные слухи, связывающие Рафинью с переходом к "красным".



The Athletic подтверждает, что "Ливерпуль" решил не делать предложение по Рафинье в январе, однако 25-летний бразилец остается на радаре у мерсисайдского клуба.



Летом "Ливерпуль" может предпринять попытку приобрести Рафинью. В том числе это зависит от того, как завершится сезон для "Лидса". В случае вылета из Премьер-Лиги "белые" едва ли смогут продлить рассчитанный до 2024 года контракт экс-игрока "Ренна".



Добавим, Рафинья — не единственный вингер, которого сватают в "Ливерпуль". Также интерес "красных" приписывают к Сержу Гнабри из "Баварии".