Гвардиола: "Они будут оштрафованы за то, что не позвали меня с собой!"

Хосеп Гвардиола и Джек Грилиш Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал похождения своего полузащитника Джека Грилиша в компании двух партнеров по команде.

Напомним, накануне в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Грилиша, еле стоящего на ногах, не пускают в один из баров Манчестера.

Однако Гвардиола не видит ничего криминального в действиях Грилиша, Кайла Уолкера и Рияда Махреза, а также уверяет, что все трое игроков были трезвы в тот воскресный вечер. Хосеп даже позволил себе пошутить по этому поводу.

"Я так расстроен, потому что они не позвали меня, а мне это не нравится. Надеюсь, в следующий раз они позовут меня с собой".

"Это видео не показывает, что на самом деле случилось. Они поужинали вместе и были трезвы. Просто партнеры по команде и члены тренерского штаба вместе провели время".

"Игроки знают, чем они рискуют, когда гуляют, потому что сегодня все попадают в социальные сети, но их поведение было безупречным".

"Но они будут оштрафованы за то, что не пригласили меня", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Грилиш, Манчестер Сити, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 2393

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  1. kukuruzzo 08.02.2022 19:34 # kukuruzzo
    КОРОЛЬ!!!

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  2. zaeba1l 08.02.2022 19:20 # zaeba1l
    Лысого тоже надо отстранить на пару матчей.. Будет знать как шутить.

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  3. slava-man-utd 08.02.2022 18:47 # slava-man-utd
    Говнарей из шити не пустили на порог приличного заведения, какая неожиданность, им повезло что их ссаными тряпками не отхуярили

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  4. chr1s8rown 08.02.2022 18:42 # chr1s8rown
    Сосать на улицах обыденность для сосити

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  5. mancityman 08.02.2022 18:42 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  6. true-manc 08.02.2022 18:37 # true-manc
    КОРОЛЬ)))

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  7. redwhitegun 08.02.2022 18:15 # redwhitegun
    Красиво ответил ниче не скажешь)

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  8. englandonelove 08.02.2022 18:15 # englandonelove
    КРАСИВО !!!

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  9. kdimitry 08.02.2022 18:09 # kdimitry
    нуачо, все хотят видеть в футболистов прямо монахов, а они такие же люди - могут бухнуть, бабе втащить, с кошкой поиграть

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  10. mancunia-planet 08.02.2022 18:07 # mancunia-planet
    Хорошая шутка, молодец, что не начал нести всякую лабуду на эту тему.

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