Гвардиола: "Они будут оштрафованы за то, что не позвали меня с собой!"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал похождения своего полузащитника Джека Грилиша в компании двух партнеров по команде.
Напомним, накануне в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Грилиша, еле стоящего на ногах, не пускают в один из баров Манчестера.
Однако Гвардиола не видит ничего криминального в действиях Грилиша, Кайла Уолкера и Рияда Махреза, а также уверяет, что все трое игроков были трезвы в тот воскресный вечер. Хосеп даже позволил себе пошутить по этому поводу.
"Я так расстроен, потому что они не позвали меня, а мне это не нравится. Надеюсь, в следующий раз они позовут меня с собой".
"Это видео не показывает, что на самом деле случилось. Они поужинали вместе и были трезвы. Просто партнеры по команде и члены тренерского штаба вместе провели время".
"Игроки знают, чем они рискуют, когда гуляют, потому что сегодня все попадают в социальные сети, но их поведение было безупречным".
"Но они будут оштрафованы за то, что не пригласили меня", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
08.02.2022 18:00
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КОРОЛЬ!!!
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Лысого тоже надо отстранить на пару матчей.. Будет знать как шутить.
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Говнарей из шити не пустили на порог приличного заведения, какая неожиданность, им повезло что их ссаными тряпками не отхуярили
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Сосать на улицах обыденность для сосити
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ)))
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Красиво ответил ниче не скажешь)
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КРАСИВО !!!
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нуачо, все хотят видеть в футболистов прямо монахов, а они такие же люди - могут бухнуть, бабе втащить, с кошкой поиграть
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Хорошая шутка, молодец, что не начал нести всякую лабуду на эту тему.
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