Гвардиола: "Они будут оштрафованы за то, что не позвали меня с собой!"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал похождения своего полузащитника Джека Грилиша в компании двух партнеров по команде.

Напомним, накануне в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Грилиша, еле стоящего на ногах, не пускают в один из баров Манчестера.



Однако Гвардиола не видит ничего криминального в действиях Грилиша, Кайла Уолкера и Рияда Махреза, а также уверяет, что все трое игроков были трезвы в тот воскресный вечер. Хосеп даже позволил себе пошутить по этому поводу.



"Я так расстроен, потому что они не позвали меня, а мне это не нравится. Надеюсь, в следующий раз они позовут меня с собой".



"Это видео не показывает, что на самом деле случилось. Они поужинали вместе и были трезвы. Просто партнеры по команде и члены тренерского штаба вместе провели время".



"Игроки знают, чем они рискуют, когда гуляют, потому что сегодня все попадают в социальные сети, но их поведение было безупречным".



"Но они будут оштрафованы за то, что не пригласили меня", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.