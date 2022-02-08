Клопп подтвердил, что Салах может сыграть с "Лестером"

Мохамед Салах Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающий Мохамед Салах может сыграть против "Лестера" в четверг.

Раннее во вторник египтянин Салах провел свою первую тренировку на базе "Ливерпуля" после возвращения с Кубка Африки.

В отличие от триумфатора Кубка Африки Садио Мане, Мохамед уже готов снова выступать за клуб.

"Мо вернулся, я уже поговорил с ним. Конечно, он очень расстроен, однако он устремлен вперед и предвкушает все то, что ждет нас впереди. Я поговорил с ним, и почти первой вещью, что сказал мне Мо, было: "Я готов". Ха-ха!"

"Он опытный игрок, он монстр в плане физической готовности, если честно, поэтому давайте посмотрим. Конечно, его восстановительная тренировка сегодня была короткой, но давайте посмотрим на его самочувствие завтра, а там станет ясно".

"Садио должен вылететь в среду вечером, поэтом он прибудет сюда в четверг и, конечно, не примет участия в матче против "Лестера", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 08.02.2022 17:38 # superperez101
    жаль конечно что не зацепил кубок папуасов
    единственные достойные боле-менее бледнолицые на этом континенте это фараоны
    но сборная слаба
    играли через не могу
    тащил салах и габаски, который кстати мощнее выглядит чем пенс менди
    сенегал сильнее, еще в основное время должны были побеждать
    а салаху теперь лягушатники зм хуй дадут
    очередной выпишут или коротышке или пидору из скама

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  2. zaeba1l 08.02.2022 17:35 # zaeba1l
    Молодцы оба. Мане оформил первый кубок своей стране, а Салаху расстраиваться особо нечего.. Египет этот кубок брал уже 7 раз.
    Зато кое-кого из Сенегала и Египта можно присмотреть на трансфер.

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  3. superperez101 08.02.2022 17:33 # superperez101
    щас на злости будет колотить все подряд, доказывая кто он есть

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  4. tursa 08.02.2022 17:14 # tursa
    лучше бы он вылетел в полуфинале конечно

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  5. sausage 08.02.2022 17:04 # sausage
    Салах просто машина.

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