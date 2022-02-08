Клопп подтвердил, что Салах может сыграть с "Лестером"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающий Мохамед Салах может сыграть против "Лестера" в четверг.
Раннее во вторник египтянин Салах провел свою первую тренировку на базе "Ливерпуля" после возвращения с Кубка Африки.
В отличие от триумфатора Кубка Африки Садио Мане, Мохамед уже готов снова выступать за клуб.
"Мо вернулся, я уже поговорил с ним. Конечно, он очень расстроен, однако он устремлен вперед и предвкушает все то, что ждет нас впереди. Я поговорил с ним, и почти первой вещью, что сказал мне Мо, было: "Я готов". Ха-ха!"
"Он опытный игрок, он монстр в плане физической готовности, если честно, поэтому давайте посмотрим. Конечно, его восстановительная тренировка сегодня была короткой, но давайте посмотрим на его самочувствие завтра, а там станет ясно".
"Садио должен вылететь в среду вечером, поэтом он прибудет сюда в четверг и, конечно, не примет участия в матче против "Лестера", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".
08.02.2022 17:00
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Последние комментарии:
жаль конечно что не зацепил кубок папуасов
единственные достойные боле-менее бледнолицые на этом континенте это фараоны
но сборная слаба
играли через не могу
тащил салах и габаски, который кстати мощнее выглядит чем пенс менди
сенегал сильнее, еще в основное время должны были побеждать
а салаху теперь лягушатники зм хуй дадут
очередной выпишут или коротышке или пидору из скама
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Молодцы оба. Мане оформил первый кубок своей стране, а Салаху расстраиваться особо нечего.. Египет этот кубок брал уже 7 раз.
Зато кое-кого из Сенегала и Египта можно присмотреть на трансфер.
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щас на злости будет колотить все подряд, доказывая кто он есть
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лучше бы он вылетел в полуфинале конечно
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Салах просто машина.
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