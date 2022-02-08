Клопп подтвердил, что Салах может сыграть с "Лестером"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающий Мохамед Салах может сыграть против "Лестера" в четверг.

Раннее во вторник египтянин Салах провел свою первую тренировку на базе "Ливерпуля" после возвращения с Кубка Африки.



В отличие от триумфатора Кубка Африки Садио Мане, Мохамед уже готов снова выступать за клуб.



"Мо вернулся, я уже поговорил с ним. Конечно, он очень расстроен, однако он устремлен вперед и предвкушает все то, что ждет нас впереди. Я поговорил с ним, и почти первой вещью, что сказал мне Мо, было: "Я готов". Ха-ха!"



"Он опытный игрок, он монстр в плане физической готовности, если честно, поэтому давайте посмотрим. Конечно, его восстановительная тренировка сегодня была короткой, но давайте посмотрим на его самочувствие завтра, а там станет ясно".



"Садио должен вылететь в среду вечером, поэтом он прибудет сюда в четверг и, конечно, не примет участия в матче против "Лестера", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".