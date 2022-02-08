Зума, вероятно, не сыграет против "Уотфорда" из-за скандала с кошкой

Защитник "Вест Хэма" Курт Зума, вероятно, пропустит матч Премьер-Лиги против "Уотфорда" сегодня вечером в качестве наказания за жестокое обращение со своей кошкой.

Напомним, Зума пришлось извиняться после того, как в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой он пинает и бьет по морде своего домашнего питомца.



Ходили слухи, что в отношении Курта даже могут возбудить уголовное дело, однако Sky Sports утверждает, что полиция решила не проводить расследование и не выдвигать обвинений.



Тем не менее, с некоторыми последствиями Зума столкнется. "Вест Хэм" уже осудил действия своего игрока, а также собирается применить меры дисциплинарного характера.



Как сообщает Evening Standard, ссылаясь на близкий к Зума источник, Курт, вероятно, будет отстранен от ближайшего матча и подвергнут крупному денежному штрафу.