Мерсон считает, что "Арсенал" должен отпустить Лакасетта

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "Арсеналу" не нужно предлагать новый контракт нападающему Александру Лакасетту.

С момента, как Пьер-Эмерик Обамеянг угодил в опалу к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, приближающийся к концу своего контракта Лакасетт исполняет обязанности капитана, забив два гола и отдав три результативные передачи в шести матчах Премьер-Лиги.



Однако в 22 матчах этого сезона с учетом всех соревнований 30-летний француз отличился только пять раз, и Мерсон не видит смысла держать такого игрока в клубе. Пол хотел бы, чтобы "Арсенал" уделил больше внимания новым контрактам со своей молодежью.



"Даже если Александр Лакасетт забьет 10 голов до конца сезона, им нельзя лениться и предлагать ему новый контракт с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю, думая, что в следующем сезоне его прорвет".



"На мой взгляд, лучший период Лакасетта в "Арсенале" остался позади, что бы ни случилось в остатке сезона".



"Что "Арсеналу" действительно нужно сейчас, так это начать работать над тем, что в прошлом случалось слишком часто. Будучи фанатом "Арсенала", ты наслаждаешься этими яркими молодыми звездами, а затем ты внезапно узнаешь из прессы, что у них остается один год по контрактам".



"Нельзя, чтобы это повторилось. Они должны вовремя продлевать контракты игроков, особенно хороших молодых игроков. Нельзя лениться и позволять игрокам уходить бесплатно по истечении их контрактов".



"Они должны показать, что проделали работу над ошибками и что лучшие годы этих игроков будут связаны с "Арсеналом", — сообщил Мерсон Sky Sports.