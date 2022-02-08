Экс-игрок Премьер-Лиги пытаетя засудить хирурга Ван Дейка

Всемирно известного хирурга Энди Уильямса из лондонской клиники Fortius пытается засудить бывший игрок Премьер-Лиги, который был вынужден завершить карьеру после неудачной операции.

В прошлом сезоне именно Уильямс прооперировал защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка, когда тот получил тяжелую травму связок колена в дерби против "Эвертона".



Ранее Энди помог встать на ноги Алексу Окслейд-Чемберлену, Данни Ингсу и другим известным игрокам, выступающим в Англии и Шотландии.



Однако один пациент из числа футболистов работой Уильямса остался недоволен. Повторная операция, вызванная воспалением в колене, обернулась разрывом медиальной поддерживающей связки и, как следствие, досрочным завершением игровой карьеры.



Изначально игрок, попросивший издание Daily Mail не раскрывать свою личность, получил травму колена в январе 2017 на тренировке. Ему было обещано, что операция у Уильямса "на 100 процентов" решит проблему и позволит вернуться через четыре месяца, хотя Энди отрицает, что давал какие-либо гарантии успеха.



Вместо быстрого восстановления игрок столкнулся с острыми болями в колене, которое опухло и потребовало срочного хирургического вмешательства из-за обнаруженной инфекции. Повторную операцию проводил тоже Уильямс, и его процедура, названная "агрессивной", вызвала новое повреждение.



Футболист утверждает, что Уильямс, сам того не ведая, повредил ему медиальную поддерживающую связку, а это обернулось печальными последствиями. Игрок попытался возобновить тренировки в сентябре 2017, но не смог, лишился работы и впал в депрессию.



Сообщается, что сейчас игрок пытается отсудить у Уильямса сумму в несколько сотен тысяч фунтов. Позже в этом году стороны встретятся в Высоком суде.