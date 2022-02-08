Рангник призвал игроков МЮ не выносить сор из избы

Ральф Рангник Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник призвал своих игроков не выносить сор из избы в случае наличия каких-либо претензий к нему.

Ранее зимой Антони Мартиаль и Джесси Лингард в социальных сетях возмущенно реагировали на слова Рангника, который первого заподозрил в нежелании участвовать в матче с "Астон Виллой", а второго обвинил в выпрашивании выходных.

После этих двух инцидентов Ральф хочет, чтобы игроки разговаривали с ним лично, как это делает он сам.

"Я никогда не читаю и не взаимодействую с этими аккаунтами в социальных сетях. Меня там нет, и я бы не стал тратить на это время, поэтому всегда лучше разбираться с такими вещами внутри клуба. Я разговариваю с игроками напрямую".

"Я так поступал и с Антони Мартиалем, и с Джесси, но, возможно, я из другого поколения. Мое поколение росло без таких вещей".

"Я даже помню времена, когда не существовало мобильных телефонов и Интернета, поэтому для меня всегда лучше взаимодействовать напрямую, но давайте оставим это позади".

"Я знаю, что произошло в обоих случаях и что я сказал обоим игрокам, и я не вижу смысла к этому возвращаться", — цитирует Рангника ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2022 12:00

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