Рангник призвал игроков МЮ не выносить сор из избы

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник призвал своих игроков не выносить сор из избы в случае наличия каких-либо претензий к нему.

Ранее зимой Антони Мартиаль и Джесси Лингард в социальных сетях возмущенно реагировали на слова Рангника, который первого заподозрил в нежелании участвовать в матче с "Астон Виллой", а второго обвинил в выпрашивании выходных.



После этих двух инцидентов Ральф хочет, чтобы игроки разговаривали с ним лично, как это делает он сам.



"Я никогда не читаю и не взаимодействую с этими аккаунтами в социальных сетях. Меня там нет, и я бы не стал тратить на это время, поэтому всегда лучше разбираться с такими вещами внутри клуба. Я разговариваю с игроками напрямую".



"Я так поступал и с Антони Мартиалем, и с Джесси, но, возможно, я из другого поколения. Мое поколение росло без таких вещей".



"Я даже помню времена, когда не существовало мобильных телефонов и Интернета, поэтому для меня всегда лучше взаимодействовать напрямую, но давайте оставим это позади".



"Я знаю, что произошло в обоих случаях и что я сказал обоим игрокам, и я не вижу смысла к этому возвращаться", — цитирует Рангника ESPN.