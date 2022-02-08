Эриксен: "Спустя два дня понял, что снова сыграю в футбол"

Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен заявил, что он всегда был уверен в возобновлении игровой карьеры.

Перенеся остановку сердца во время Евро-2020 прошлым летом, Эриксен не пожелал уходить на пенсию.



На прошлой неделе Кристиан заключил контракт до конца сезона с "Брентфордом" и сейчас работает над улучшением своей формы.



По словам 29-летнего датчанина, он уверен в своем организме, и для него не существует никаких медицинских ограничений.



"Когда я начал верить, что снова сыграю в футбол? Спустя два дня. Я начал осознавать, что произошло и происходит на самом деле".



"Мы начали делать различные тесты. Моя карьера была под вопросом, но я слушал докторов, и постепенно сомнения стали отпадать".



"Если я выполню составленную доктором программу, я смогу вернуться к игре в футбол. Прежде всего нам было важно посмотреть, как сердце отреагирует на физическую нагрузку".



"К счастью, с этим все было хорошо. Каждый месяц я буду работать над собой и затем смогу сыграть. Для меня нет ограничений, даже несмотря на имплантированный кардиовертер-дефибриллятор".



"Ты можешь бегать марафон, глубоко нырять — дело лишь в диагнозе и твоем самочувствии. Я сказал жене, что повешу свои бутсы на гвоздь, но не удивлюсь, если изменю свое решение через несколько дней. К счастью, так и вышло", — цитирует Эриксена Sky Sports.