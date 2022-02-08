Рангник считает, что МЮ не нужна перестройка, чтобы побороться за титул

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник считает, что его команда не нуждается в кардинальном обновлении состава, чтобы побороться за титул Премьер-Лиги в следующем сезоне.

На прошлой неделе "Юнайтед" завершил выступление в Кубке Англии, в серии послематчевых пенальти уступив дома "Мидлсбро".



Таким образом, "красные дьяволы" утратили свою лучшую возможность на трофей в этом сезоне, и только настоящее чудо может помочь им настичь оторвавшийся на 19 очков "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге или выиграть Лигу Чемпионов.



Однако Рангник отвергает предложения о том, что "Юнайтед" нужна перестройка. Ральф доволен прогрессом своей команды.



"Я не думаю, что нам нужна большая перестройка, чтобы побороться за титул в следующем сезоне. Вообще, команда развивается и улучшила свою игру за последние пару недель. Кстати, это касается и кубкового матча".



"Есть два повода нас критиковать за поражение от "Мидлсбро". Во-первых, мы упустили слишком много явных моментов — мы нанесли 22 удара из пределов штрафной и имели 10 голевых возможностей. Мы легко могли вести 3:0 к перерыву. Счет мог быть 6:1 или 6:2 к финальному свистку".



"Во-вторых, за 10 секунд до пропущенного гола у нас была прекрасная возможность для контрпрессинга на чужой половине поля. Мы заставили их потерять время, но не мяч, а спустя восемь секунд мы оказались в меньшинстве в своей штрафной. Я по-прежнему считаю, что их гол нельзя было засчитывать, но мы не можем позволять, чтобы такие ситуации возникали в нашей штрафной".



Эти две вещи я ставлю команде в вину. Однако мы неделю посвятили своему плану на игру, и многие вещи против "Мидлсбро" сработали", — цитирует Рангника The Guardian.