Лэмпард: "Мне все равно, какую машину Алли водит, какую одежду носит"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заступился за Деле Алли после критики по поводу имиджа английского полузащитника.

В минувшее воскресенье "Эвертон" представил публике "Гудисон Парк" своих январских новичков в лице Донни Ван де Бека и Алли.



На фоне своего нового одноклубника Алли выделялся пижонским стилем одежды, о чем сказал экс-наставник сборной Англии Гленн Ходдл, а экс-игрок "Тоттенхэма" Алан Брэзил раскритиковал Деле за использование "Роллс-Ройса". Но для Лэмпарда это не проблема.



"Я слышал кое-какую реакцию, и я очень уважаю бывших игроков вроде Алли Маккойста, Алана Брэзила, Гленна Ходдла. Я бы никогда не стал им перечить. Но когда ты тесно работаешь с игроками, работаешь с Деле, тебе все равно, какую машину он водит, какую одежду носит, до тех пор, пока парень приезжает на тренировку каждый день, хочет становиться лучше каждый день, уважает клуб, уважает своих партнеров о команде и проявляет себя на поле".



"Сейчас другие времена, и все мы должны осознавать это. Я не критикую наблюдения бывших игроков, потому что каждый волен иметь свое мнение, но я могу контролировать лишь то, что находится передо мной. Деле и Донни — оба отличные парни. Возможно, пальто Донни длиннее, чем у Деле, и это другой стиль верхней одежды, но мне все равно. Я очень счастлив до тех пор, пока они проявляют себя на поле".



"Каждый игрок индивидуален, и я думаю, было бы вредно пытаться надевать наручники или ограничивать их. Я не переживаю, пока они ведут себя правильно в плане футбола и делают правильные вещи", — цитирует Лэмпарда The Guardian.



