МЮ получил наибольший в Европе убыток на трансферном рынке за 10 лет

За последние 10 сезонов "Манчестер Юнайтед" получил наибольший во всей Европе убыток на трансферном рынке — свыше 900 миллионов фунтов.

В своем свежем исследовании CIES Football Observatory анализирует сколько европейские клубы потратили на покупку игроков и сколько заработали на их продаже, начиная с лета 2012.



Оказывается, что за это десятилетие "Юнайтед" потратил на игроков 1.3 млрд. фунтов, из которых сумел вернуть только 395 млн. фунтов за счет продаж. Итого чистый убыток "красных дьяволов" от деятельности на трансферном рынке составил 903 млн. фунтов.



После "Юнайтед" наибольший убыток от трансферов демонстрируют "Манчестер Сити" (827 млн. фунтов), ПСЖ (790 млн. фунтов), "Барселона" (546 млн. фунтов) — всем им инвестиции в состав, по крайней мере, принесли по несколько титулов, тогда как "дьяволы" успели выиграть Премьер-Лигу только в сезоне 2012/13.



В топ-10 также вошли "Арсенал" (490 млн. фунтов), "Ювентус" (471 млн. фунтов), "Милан" (363 млн. фунтов), "Эвертон (360 млн. фунтов), "Астон Вилла" (356 млн. фунтов) и "Челси" (347 млн. фунтов).



Примечательно, что за указанный период "Челси" продал игроков на целый 1 млрд. фунтов — больше всех в Европе. Правда, при этом "синие" (1.4 млрд. фунтов) потратили еще больше, чем "Юнайтед".



Вообще, 48 из 98 клубов отобразили убыток от трансферной деятельности. Наиболее прибыльными в Европе оказались "Лилль", "Лион", "Дженоа", "Удинезе" и "Аталанта". В Премьер-Лиге в плюс сумел выйти только "Брентфорд" (36 млн. фунтов).



