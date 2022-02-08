Зума отлупил свою кошку, теперь у него проблемы

Курт Зума "Вест Хэм" осудил поведение своего защитника Курта Зума, шокирующее видео с которым появилось в социальных сетях.

В распоряжении издания The Sun оказалась запись, на которой Зума пинает и бьет по морде свою кошку. Предполагается, что это видео снял брат футболиста Йоан, чей смех слышится за кадром.

Ролик быстро распространился в социальных сетях — ни болельщики, ни клуб не оценили, как 27-летний француз обращается с домашним питомцем.

"Вест Хэм" безоговорочно осуждает действия нашего игрока Курта Зума на распространенном видео. Мы поговорили с Куртом и уладим этот вопрос внутри клуба, однако мы бы хотели заверить, что мы никоим образом не оправдываем жестокое обращение с животными", — гласит заявление "молотобойцев".

Сам Зума, в отношении которого теперь может быть открыто уголовное дело, также отреагировал на разгоревшийся скандал.

"Я бы хотел извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий, и я искренне сожалею. Я глубоко виноват перед каждым, кого расстроило это видео. Я бы хотел заверить, что две наши кошки здоровы и чувствую себя прекрасно".

"Они любимы и обожаемы всей нашей семьей, и такое поведение является изолированным инцидентом, который не повторится", — заверил Зума.

Добавим, по иронии судьбы экс-защитник "Челси" является амбассадором благотворительного фонда Seed, который среди прочего занимается приютами для больших кошек.


Метки Вест Хэм, видео, Зума, происшестви

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1468

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  1. chr1s8rown 08.02.2022 07:58 # chr1s8rown
    Ебанный гейпенс сука последний

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  2. gunars 08.02.2022 07:39 # gunars
    хм и что тут такого? обычное дело, мы тоже пинаем кошек когда они хотят пролезть в нашу квартиру. Чертов соседская кошка.
    А так да, гпенса надо наказать!

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  3. bmw-e34 08.02.2022 07:21 # bmw-e34
    И что? Так разожгли, как будто он ее заживо сжигает.
    Обычное воспитание питомца, следствие - ее какой нибудь выходки, которую вырезали из видео.

    Не стал бы его брат-нахлебник умышленно вредить кормильцу.

    ___
    Если каждый подобный поступок будет снят на камеру, то футболистов не останется. А критики - лицемеры. Люди в принципе - лицемеры, очерняют (обсуждают) поступки других, но при этом сами грешны намного больше.

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  4. murmir 08.02.2022 07:14 # murmir
    Я считаю самое место ему в МЮ, заслужил там сидеть!

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  5. mufc1994 08.02.2022 07:12 # mufc1994
    Обезьяна е6аная, надеюсь его так же отлупят куча мужиков в тюрьме, черножoпая мразь

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  6. xah 08.02.2022 07:12 # xah
    Епаные нигеры, рабы , черножопые

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  7. largo-winch 08.02.2022 07:09 # largo-winch
    Оформить переезд в Манчестер этому нигеру! Что он себе позволяет?! Как он посмел отлупить кошку?

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