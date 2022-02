Зума отлупил свою кошку, теперь у него проблемы

"Вест Хэм" осудил поведение своего защитника Курта Зума, шокирующее видео с которым появилось в социальных сетях.

В распоряжении издания The Sun оказалась запись, на которой Зума пинает и бьет по морде свою кошку. Предполагается, что это видео снял брат футболиста Йоан, чей смех слышится за кадром.



Ролик быстро распространился в социальных сетях — ни болельщики, ни клуб не оценили, как 27-летний француз обращается с домашним питомцем.



"Вест Хэм" безоговорочно осуждает действия нашего игрока Курта Зума на распространенном видео. Мы поговорили с Куртом и уладим этот вопрос внутри клуба, однако мы бы хотели заверить, что мы никоим образом не оправдываем жестокое обращение с животными", — гласит заявление "молотобойцев".



Сам Зума, в отношении которого теперь может быть открыто уголовное дело, также отреагировал на разгоревшийся скандал.



"Я бы хотел извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий, и я искренне сожалею. Я глубоко виноват перед каждым, кого расстроило это видео. Я бы хотел заверить, что две наши кошки здоровы и чувствую себя прекрасно".



"Они любимы и обожаемы всей нашей семьей, и такое поведение является изолированным инцидентом, который не повторится", — заверил Зума.



Добавим, по иронии судьбы экс-защитник "Челси" является амбассадором благотворительного фонда Seed, который среди прочего занимается приютами для больших кошек.





A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j