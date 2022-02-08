Зума отлупил свою кошку, теперь у него проблемы
"Вест Хэм" осудил поведение своего защитника Курта Зума, шокирующее видео с которым появилось в социальных сетях.
В распоряжении издания The Sun оказалась запись, на которой Зума пинает и бьет по морде свою кошку. Предполагается, что это видео снял брат футболиста Йоан, чей смех слышится за кадром.
Ролик быстро распространился в социальных сетях — ни болельщики, ни клуб не оценили, как 27-летний француз обращается с домашним питомцем.
"Вест Хэм" безоговорочно осуждает действия нашего игрока Курта Зума на распространенном видео. Мы поговорили с Куртом и уладим этот вопрос внутри клуба, однако мы бы хотели заверить, что мы никоим образом не оправдываем жестокое обращение с животными", — гласит заявление "молотобойцев".
Сам Зума, в отношении которого теперь может быть открыто уголовное дело, также отреагировал на разгоревшийся скандал.
"Я бы хотел извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий, и я искренне сожалею. Я глубоко виноват перед каждым, кого расстроило это видео. Я бы хотел заверить, что две наши кошки здоровы и чувствую себя прекрасно".
"Они любимы и обожаемы всей нашей семьей, и такое поведение является изолированным инцидентом, который не повторится", — заверил Зума.
Добавим, по иронии судьбы экс-защитник "Челси" является амбассадором благотворительного фонда Seed, который среди прочего занимается приютами для больших кошек.
A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.— Emily Hewertson (@emilyhewertson) February 7, 2022
It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j
08.02.2022 07:00
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Последние комментарии:
Ебанный гейпенс сука последний
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хм и что тут такого? обычное дело, мы тоже пинаем кошек когда они хотят пролезть в нашу квартиру. Чертов соседская кошка.
А так да, гпенса надо наказать!
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И что? Так разожгли, как будто он ее заживо сжигает.
Обычное воспитание питомца, следствие - ее какой нибудь выходки, которую вырезали из видео.
Не стал бы его брат-нахлебник умышленно вредить кормильцу.
___
Если каждый подобный поступок будет снят на камеру, то футболистов не останется. А критики - лицемеры. Люди в принципе - лицемеры, очерняют (обсуждают) поступки других, но при этом сами грешны намного больше.
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Я считаю самое место ему в МЮ, заслужил там сидеть!
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Обезьяна е6аная, надеюсь его так же отлупят куча мужиков в тюрьме, черножoпая мразь
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Епаные нигеры, рабы , черножопые
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Оформить переезд в Манчестер этому нигеру! Что он себе позволяет?! Как он посмел отлупить кошку?
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