Деле Алли и "Эвертон": взаимовыгодный союз

Деле Алли нуждался в крутых переменах, чтобы перезапустить свою стагнирующую карьеру. Прислушавшись к советам многих опытных футбольных людей, полузащитник покинул "Тоттенхэм" и теперь готов начать все с чистого листа в "Эвертоне", в позитивной атмосфере и под руководством менеджера, который в него верит.

Деле Алли покинул "Тоттенхэм" и перебрался в "Эвертон", подписав контракт на два с половиной года. Сделка была оформлена таким образом, что до начала следующего сезона "ириски" вообще ничего не заплатят за Деле "шпорам", так как вся его трансферная стоимость состоит из бонусов за различные достижения на новом месте, которые он попросту не успеет активировать в остатке этой кампании.



Такой формат сделки обусловлен в первую очередь тем, что "Эвертон" не мог тратить деньги в зимнее трансферное окно после покупки Виталия Миколенко и Натана Паттерсона, не нарушая правила ФФП. Ну, кроме того, "ириски" подстраховали себя на случай, если реанимировать Алли не получится — в последние годы полузащитник с огромным талантом все же достаточно стабильно разочаровывал при разных менеджерах, чтоб верить в успех операции по восстановлению его формы без оглядок.



В сериале "Все или ничего", снятом Amazon о "Тоттенхэме" в период работы там Жозе Моуриньо, был трогательный момент, который раскрыл португальского менеджера с неожиданной стороны. За внешне жестким и "колючим" Моуриньо, как оказалось, скрывается гораздо более мягкая натура.



Моуриньо только принял "Тоттенхэм" и пригласил к себе в офис Деле Алли для встречи, предварительно заклеймив того на тренировке во всеуслышание "чертовски ленивым" игроком. Но в личной беседе Моуриньо заговорил более конструктивно: "Ты мне нравишься как игрок и как парень. Я не хочу быть твоим отцом — у тебя есть свой отец. Я просто хочу быть твоим тренером, но с хорошей взаимосвязью. Я всегда должен говорить тебе, что я думаю о тебе, и может быть, тебе захочется меня послать".



"Сейчас мне 56, а вчера было 20. А сейчас мне 56 — время летит", — сказал Жозе. "И я думаю, однажды ты пожалеешь, если не достигнешь того, чего хочешь достичь. Я не ожидаю, что ты будешь лучшим игроком каждого матча и будешь забивать в каждой игре, но я хочу сказать тебе главное: ты можешь пожалеть о том, чего не сделал"



Отношения Алли и Моуриньо — захватывающий сюжет того сериала. Там же португальский тренер расскажет Даниэлю Леви, что единственный совет, который дал ему сэр Алекс Фергюсон в "Манчестер Юнайте" — "купи Деле Алли". Поначалу Деле демонстрировал подъем формы при Моуриньо, но все мы знаем, что было дальше: воспитательные методы Жозе не сработали, и Алли снова стал тенью того игрока, который пару лет назад был одним из лучших атакующих полузащитников Премьер-Лиги.



Теперь попытку реанимировать Алли предпримет Фрэнк Лэмпард — игрок, чьи лучшие годы прошли под руководством Моуриньо, и тренер, прославившийся в "Челси" не только жесткой системой штрафов, но и умением работать с молодыми игроками. Деле Алли уже 25 лет, но его все еще можно отнести к разряду молодых.



Существует ряд факторов, способствовавших упадку формы Деле Алли. У него была тесная связь с Маурисио Почеттино, о чем свидетельствуют теплые слова, сказанные в адрес аргентинского тренера в своей прощальной речи в качестве игрока "шпор". Впрочем, спад Алли начался еще при Почеттино, хотя позже тот не раз предпринимал попытки забрать Деле к себе в "Пари Сен-Жермен".



С тех пор в "Тоттенхэме" случилось немало потрясений, которые не добавляли стабильности как клубу, так и Алли — после Почеттино там работали Моуриньо, Райан Мейсон, Нуну Эшпириту Санту и Антонио Конте. В "Тоттенхэме" за это время свою лучшую форму утратил не только Деле, но его регресс, безусловно, был самым заметным и показательным.



Были проблемы за пределами поля. В последние году у Алли бурно шел разрыв с девушкой — Руби Мэй. По слухам, одной из причин разрыва стало чрезмерное увлечение Деле компьютерной игрой Fortnite, которая отбирала у футболиста все свободное время, а может быть, и лишала его необходимой концентрации на тренировках. Пара расставалась, мирилась, но в итоге окончательно разошлась в 2021 году, когда Алли был замечен на свиданиях с дочкой Пепа Гвардиолы Марией, а также — в приложении для знакомств знаменитостей Raya.



Кроме проблем во взаимоотношениях с противоположным полом, у Деле был также случай с ограблением в лондонском доме, когда он получил легкую травму лица, а такж лишился часов и некоторых ювелирных украшений. Есть мнение, что отъезд из столицы Великобритании — это именно то, что нужно для Алли. В качестве примера он может избрать Рио Фердинанда и Рахима Стерлинга, которые высказывались о том, что сознательно покидали Лондон, дабы быть подальше от уличных друзей и соблазнов.



Фердинанд однажды сказал, что переезд из "Вест Хэма" в "Лидс" в 2000 году был важнейшим шагом в развитии его карьеры. "Я мог перейти в "Челси" — они мне звонили, но я выбрал "Лидс". Я просто сказал им: "Нет смысла даже пытаться предлагать мне эту идею. Мне нужно уехать из Лондона как можно скорее".



"Все дело в друзьях, с которыми я тусил каждые выходные. Я мог пойти куда угодно в Лондоне, я жил легкомысленно. Поездка в Лидс отдалила меня от приятелей, которые были хорошими парнями, но проблемой было то, что мы слишком много гуляли".



То же самое о своей жизни в Лондоне говорил в свое время и Стерлинг, рассуждая о своей перспективе когда-нибудь вернуться в лондонскую команду. "Никто не знает, что принесет будущее — однажды было бы здорово поиграть заграницей. Это был бы отличный опыт. Например, в Испании, там всегда хорошая погода, она меня очень привлекает. Где меня не будет точно, так это в Лондоне. Я не могу быть рядом со своими друзьями — они должны оставаться на расстоянии".



Не исключено, что переезд в Мерсисайд сам по себе поможет Алли поменять свой ритм жизни, сконцентрироваться на футболе и вернуться в 2017 год, когда он был в потрясающей форме. Фрэнк Лэмпард готов поддержать игрока, так как понимает: если удастся вернуть "того Алли", "Эвертон" получит игрока, способного вывести команду на новый уровень. Ведь сейчас как Деле, так и "Эвертон" на некоторое время "потеряли свое имя" и нуждаются друг в друге: Деле — в команде, в которой в него поверят, а "ириски" — в плеймейкере, который станет креативной их силой.



Лэмпард высоко оценивает Алли, вдобавок Деле играет на позиции, которая близка и понятна самому Фрэнку. "Деле Алли — особенный игрок", — сказал Лэмпард. "Он лучше, чем был я в 20 лет, это точно. Он способен быть вторым нападающим — быстро и умно передвигается по полю, забивает отличные голы. У него есть голевое чутье и умение врываться в штрафную в нужный момент".



"Он не утратил свой талант, и теперь многое будет зависеть от его дальнейших шагов. Дело не только в том, что он делает на поле, но и за его пределами, в людях, окружающих его, а также в том, как он растет как личность".



Алли всего 25 лет, и у него есть время, чтобы восстановить свою лучшую форму за время, проведенное в "Эвертоне". Лэмпард и "ириски" могут стать идеальной базой для того, чтобы один из самых талантливых английских футболистов современного поколения вернулся к своей лучшей форме. Очевидно, что приличная доля проблем Алли действительно находится за пределами поля, но есть большая вероятность того, что эти проблемы останутся в Лондоне.



Сейчас Алли находится в благоприятной атмосфере, где его ждет тяжелая работа по восстановлению своего реноме. Удачно, что с приходом Лэмпарда в "Эвертоне" стало чуть больше свежего воздуха, который так нужен Деле. Нельзя разучиться играть в футбол в 25 лет, но если ты стал звездой в 18, можно в какой-то момент потерять голову, что, вероятно, и произошло с Алли в последние годы. В "Эвертоне" можно начать с чистого листа — не только на футбольном поле, но и за его пределами.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru