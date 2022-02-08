Шансы МЮ заполучить Тен Хага возросли

Претендующий на роль следующего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг собирается покинуть "Аякс" в конце сезона.

В воскресенье вечером "Аякс" объявил о расставании со своим спортивным директором Марком Овермарсом, который лишился работы из-за неуместных сообщений в адрес коллег женского пола.



Как сообщает Daily Express со ссылкой на осведомленный источник в Голландии, Тен Хаг остался "потрясен" отставкой Овермарса, с которым он трудился "как единое целое".



Тен Хаг и раньше помышлял о переходе в какой-нибудь европейский топ-клуб по окончании этого сезона, но теперь у него отпали последние сомнения. Утверждается, что Эрик не будет продлевать свой рассчитанный до 2023 года контракт и "точно" покинет Амстердам грядущим летом.



Добавим, Тен Хаг считается одним из двух фаворитов на роль постоянного наставника "Юнайтед" — наравне с Маурисио Почеттино из ПСЖ.