Эллиотт: "Я слегка пустил слезу"

Харви Эллиотт Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт признался, что "пустил слезу", когда вышел на замену в матче Кубка Англии против "Кардиффа".

Накануне Эллиотт своим голом поспособствовал победе "Ливерпуля" в 4-м раунде Кубка Англии (3:1), причем это был первый матч для Харви с сентября, когда он получил тяжелую травму лодыжки.

Эллиотт признается, что это был очень эмоциональный момент. Теперь 18-летний англичанин чувствует, что способен преодолеть любые невзгоды.

"Конечно, когда я получил травму, то знал, что выбыл надолго".

"Для меня было исполнением мечты играть на "Энфилде" за клуб, который я поддерживаю с детства".

"Но выйти и — важнее всего — одержать победу, снова сыграв с этими игроками, снова надев эту футболку и просто снова почувствовав все то, чего мне не хватало эти пять месяцев..."

"Я слегка пустил слезу, когда выходил на поле, вступая в игру в качестве запасного".

"Я запомню этот момент, и это будет уроком для меня на будущее — я буду оглядываться назад и думать: "Если я преодолел это в столь юном возрасте, я смогу преодолеть все".

"Я просто рад вернуться, теперь травма в прошлом, и я думаю о следующе матче", — сообщил Эллиотт официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, травмы, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2022 23:00

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  1. true-manc 07.02.2022 23:15 # true-manc
    скузнявую потаскуху отстрапонили, вот она и заплакала от боли, еще не привыкла к колбасным традициям молоденькая сучка

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