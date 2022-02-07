Эллиотт: "Я слегка пустил слезу"

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт признался, что "пустил слезу", когда вышел на замену в матче Кубка Англии против "Кардиффа".

Накануне Эллиотт своим голом поспособствовал победе "Ливерпуля" в 4-м раунде Кубка Англии (3:1), причем это был первый матч для Харви с сентября, когда он получил тяжелую травму лодыжки.



Эллиотт признается, что это был очень эмоциональный момент. Теперь 18-летний англичанин чувствует, что способен преодолеть любые невзгоды.



"Конечно, когда я получил травму, то знал, что выбыл надолго".



"Для меня было исполнением мечты играть на "Энфилде" за клуб, который я поддерживаю с детства".



"Но выйти и — важнее всего — одержать победу, снова сыграв с этими игроками, снова надев эту футболку и просто снова почувствовав все то, чего мне не хватало эти пять месяцев..."



"Я слегка пустил слезу, когда выходил на поле, вступая в игру в качестве запасного".



"Я запомню этот момент, и это будет уроком для меня на будущее — я буду оглядываться назад и думать: "Если я преодолел это в столь юном возрасте, я смогу преодолеть все".



"Я просто рад вернуться, теперь травма в прошлом, и я думаю о следующе матче", — сообщил Эллиотт официальному веб-сайту "Ливерпуля".