Гимараэс: "Ньюкасл" станет большой силой в мировом футболе"

Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс ожидает, что со временем его клуб превратится в европейского гранда.

Гимараэс стал главной покупкой "Ньюкасла" в январе, перебравшись на "Сент-Джеймс Парк" из "Лиона" за 35 миллионов фунтов.



Текущее плачевное положение "сорок" в таблице Премьер-Лиги не смущает Бруно — 24-летний бразилец знает, какой потенциал есть у клуба.



"Этот клуб станет большой силой в мировом футболе. Это легендарный клуб с великими традициями и красивой историей. У меня нет сомнений насчет своего перехода в "Ньюкасл".



"Клуб был честен со мной насчет цели на этот сезон. Они не отрицали, что важнее всего — остаться в Премьер-Лиге".



"Однако в последующих сезонах клуб будет стремиться попасть в Лигу Чемпионов, а затем и выиграть ее", — цитирует Гимараэса BBC.