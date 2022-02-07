Гимараэс: "Ньюкасл" станет большой силой в мировом футболе"

Бруно Гимараэс Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс ожидает, что со временем его клуб превратится в европейского гранда.

Гимараэс стал главной покупкой "Ньюкасла" в январе, перебравшись на "Сент-Джеймс Парк" из "Лиона" за 35 миллионов фунтов.

Текущее плачевное положение "сорок" в таблице Премьер-Лиги не смущает Бруно — 24-летний бразилец знает, какой потенциал есть у клуба.

"Этот клуб станет большой силой в мировом футболе. Это легендарный клуб с великими традициями и красивой историей. У меня нет сомнений насчет своего перехода в "Ньюкасл".

"Клуб был честен со мной насчет цели на этот сезон. Они не отрицали, что важнее всего — остаться в Премьер-Лиге".

"Однако в последующих сезонах клуб будет стремиться попасть в Лигу Чемпионов, а затем и выиграть ее", — цитирует Гимараэса BBC.


Метки Гимараэс, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. lfclegenda 07.02.2022 22:22 # lfclegenda
    вСтанет если основные кончат..

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  2. suddenly 07.02.2022 21:12 # suddenly
    Гимараэс: "Ньюкасл" станет большой силой в Чемпионшипе"

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  3. mancunia-planet 07.02.2022 21:10 # mancunia-planet
    А трансфер Гимараеша все хвалят, говорят крутая покупка.

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  4. mancunia-planet 07.02.2022 21:08 # mancunia-planet
    Клуб легендарный, да. Но такого как с Сити, например, точно не будет. Максимум станут "лестером" ну или условным "вхю".

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