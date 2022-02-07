Гимараэс: "Ньюкасл" станет большой силой в мировом футболе"
Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс ожидает, что со временем его клуб превратится в европейского гранда.
Гимараэс стал главной покупкой "Ньюкасла" в январе, перебравшись на "Сент-Джеймс Парк" из "Лиона" за 35 миллионов фунтов.
Текущее плачевное положение "сорок" в таблице Премьер-Лиги не смущает Бруно — 24-летний бразилец знает, какой потенциал есть у клуба.
"Этот клуб станет большой силой в мировом футболе. Это легендарный клуб с великими традициями и красивой историей. У меня нет сомнений насчет своего перехода в "Ньюкасл".
"Клуб был честен со мной насчет цели на этот сезон. Они не отрицали, что важнее всего — остаться в Премьер-Лиге".
"Однако в последующих сезонах клуб будет стремиться попасть в Лигу Чемпионов, а затем и выиграть ее", — цитирует Гимараэса BBC.
07.02.2022 21:00
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Последние комментарии:
вСтанет если основные кончат..
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Гимараэс: "Ньюкасл" станет большой силой в Чемпионшипе"
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А трансфер Гимараеша все хвалят, говорят крутая покупка.
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Клуб легендарный, да. Но такого как с Сити, например, точно не будет. Максимум станут "лестером" ну или условным "вхю".
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