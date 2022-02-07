Калвин Филлипс просит "Лидс" дать ему новый контракт

Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс через своего агента призвал клуб сдержать слово и предложить ему новый контракт.

В прошлом месяце "Лидс" отклонил три предложения "Вест Хэма" о покупке Филлипса, в том числе в заключительный день трансферного окна в размере 55 миллионов фунтов.



Как сообщает Daily Star, сейчас Калвин "больше, чем когда-либо", хочет связать свое будущее с родным клубом, в системе которого он находится с 14 лет.



"Калвин доволен, что "Лидс" отклонил эти предложения. За все свое время в клубе он никогда не просил "Лидс" отпустить его, и он не намеревается этого делать ни сейчас, ни летом".



"Насколько мне известно, отклоненное предложение могло бы стать рекордом и для покупающего, и для продающего клубов".



"Поэтому я надеюсь, что теперь "Лидс" сдержит свое обещание насчет нового контракта и положит конец спекуляциям насчет его будущего в преддверии лета", — сообщил агент Кевин Шарп.



Добавим, действующий контракт 26-летнего игрока сборной Англии, интерес к которому также приписывают "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулю" и "Реалу", истекает в 2024 году.