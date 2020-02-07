Рангник: "У меня нет проблем с Лингардом"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что у него полный порядок в отношениях с вингером Джесси Лингардом.

На прошлой неделе Рангник нарвался на возмущенную реакцию Лингарда, заявив, что Джесси попросил "пару выходных" после заблокированного ухода из клуба в заключительный день зимнего трансферного окна.



Однако в преддверии выезда к "Бернли" Рангник сообщил, что та история осталась позади, и Лингард снова готов играть — как и нападающий Эдинсон Кавани.



"Оба доступны, и оба будут в заявке на завтрашний матч против "Бернли". Оба являются профессионалами топ-уровня, и оба хорошо тренируются".



"Что касается Джесси, то у меня очень хорошие отношения с ним. Он знает, что я бы отпустил его — по крайней мере, если бы не эта история с Мейсоном (Гринвудом). Мы все обсудили. У Джесси, как он сам сказал, были некоторые обстоятельства личного характера".



"Однако теперь мы устремлены вперед. У меня совершенно нет никаких проблем с Джесси, как и у него со мной".



"Я рад обладать им, и он будет в заявке на завтрашний матч", — цитирует Рангника Sky Sports.