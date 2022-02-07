Nike разорвала контракт с Гринвудом

Компания Nike разорвала спонсорский контракт с нападающим "Манчестер Юнайтед".

Напомним, на прошлой неделе компания Nike объявила о приостановке сотрудничества с Гринвудом, который был арестован полицией по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки. Теперь Мейсону также вменяют угрозы убийством.



Проведя три ночи за решеткой, Гринвуд был выпущен под залог и теперь дожидается окончания расследования. Однако в Nike решили, что дальнейшее сотрудничество с Мейсоном невозможно, сообщает The Independent.



Таким образом Гринвуд лишился персонального спонсора, но это лишь одно из многих последствий, с которыми столкнулся 20-летний игрок сборной Англии.



Добавим, что Гринвуд по-прежнему отстранен от тренировок и матчей "Юнайтед". Клуб снял с продажи всю атрибутику с именем Мейсона. Также воспитанник "красных дьяволов" был удален из футбольного симулятора FIFA 22.