Каллум Уилсон вернется только в концовке сезона

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау сообщил, что лучший бомбардир команда Каллум Уилсон сможет вернуться только в самой концовке сезона.

29-летний Уилсон, забивший шесть голов в этом сезоне Премьер-Лиги, отсутствует с 27 декабря, когда он повредил икроножную мышцу против "Манчестер Юнайтед".



Изначально Уилсону отводили около восьми недель на восстановление после травмы, однако теперь стало понятно, что Каллум не вернется раньше апреля-мая.



"Восстановление после его изначальной травмы движется медленно. Еще недавно он передвигался на костылях — кажется, сейчас он от их избавился и ходит нормально, что является большим шагом".



"Но как я уже сказал вас, процесс движется довольно медленно, поэтому все мы желаем Каллуму поскорее вернуться в строй — но только тогда, когда он будет готов. Он должен выздороветь и быть готовым показывать свою лучшую игру. Мы работаем с ним день за днем".



"Я не думаю, что эту травму можно назвать краткосрочной. Надеюсь, он вернется на заключительные матчи сезона и поможет нам в ключевой момент", — цитирует Хау The Independent.