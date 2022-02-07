"Челси" не заявил Джеймса на клубный Чемпионат Мира
"Челси" не включил своего крайнего защитника Риса Джеймса в заявку на клубный Чемпионат Мира.
Джеймс неожиданно оказался среди игроков, которые накануне улетели в Абу-Даби для участия в мини-турнире под эгидой ФИФА.
Рис уже приступил к тренировкам с командой Томаса Тухеля и, вероятно, будет заниматься в общей группе во время пребывания в ОАЭ, однако в опубликованной сегодня заявке "Челси" 22-летний англичанин не значится.
Напомним, Джеймс находится вне игры с конца декабря, когда в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" (1:1) он получил травму задней поверхности бедра.
Теперь наиболее вероятной датой возвращения Риса на футбольное поле является 19 февраля, когда "синие" сыграют против "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге.
07.02.2022 16:00
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тююююю яка сумна новина..правда тупое сало?
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