Великобритания и Ирландия подадут заявку на Евро-2028, но ЧМ-2030 больше не хотят
Великобритания и Ирландия не будут подавать совместную заявку на проведение Чемпионата Мира 2030 года, решив вместо этого сосредоточиться на Евро-2028.
Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс и Ирландия провели исследование на выделенные британским правительством деньги и установили, что проведение первенства Европы является более предпочтительным.
В совместном заявлении FA и четырех других Ассоциаций говорится, что были изучены такие аспекты, как экономический эффект, политический футбольный ландшафт и стоимость проведения турнира.
Таким образом, британцы более не претендуют на проведение Чемпионата Мира и теперь сплотятся для составлении официальной заявки насчет Евро-2018.
Добавим, родина футбола последний — и единственный — раз принимала мировое первенство в 1966 году. Тогда англичане и выиграли его.
07.02.2022 15:00
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