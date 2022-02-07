Дэн Эшуорт покинул "Брайтон"

Дэн Эшуорт подал в отставку с поста технического директора "Брайтона", чтобы уйти в другой клуб Премьер-Лиги.

Напомним, еще в декабре "Брайтон" дал разрешение Эшуорту вступить в переговоры с "Ньюкаслом", который по-прежнему находится в поисках специалиста, который бы стал определять трансферную политику клуба.



С тех пор слухи насчет Эшуорта затихли, а сегодня "чайки" внезапно объявили о расставании с Дэном, который трудился на своем посту с 2018 года.



Как сообщает talkSPORT, Эшуорт из уважения к "Брайтону" остался в клубе до окончания зимнего трансферного окна. Закончив все свои дела на "Амекс", теперь Дэн готов заступить на роль спортивного директора "Ньюкасла".