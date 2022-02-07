Филлипс не ставит крест на своей карьере в "Ливерпуле"

Защитник "Борнмута" Натаниэль Филлипс призвал не ставить крест на своей карьере в "Ливерпуле".

Отметившись только одним появлением в стартовом составе "Ливерпуля" с начала сезона, на исходе зимнего трансферного окна Филлипс отправился в аренду в клуб Чемпионшипа.



Однако прошлый сезон показал Натаниэлю, насколько переменчив может быть футбол, поэтому 24-летний англичанин не исключает, что Юрген Клопп его еще призовет.



"Я стараюсь не забегать чересчур вперед. Некоторые игроки говорили мне, что твоя карьера закончится до того, как ты узнаешь об этом, поэтому я хочу наслаждаться настоящим. Это мой шанс играть за "Борнмут" и совершенствоваться".



"Ситуация всегда может измениться. Казалось, "Ливерпуль" продаст меня, но сделка сорвалась, а затем я понадобился им из-за травм в прошлом сезоне".



"В тот период я помог и себе, и команде — мы квалифицировались в Лигу Чемпионов. Но в то же время конкуренция в "Ливерпуле" высока, и однажды отсутствующие игроки выздоровеют".



"С этим приходится мириться, когда ты в большом клубе. Тренер выразил мне сочувствие. Он хотел, чтобы я перешел сюда ради себя. Он доволен, что я здесь. Как и я", — цитирует Филлипса Daily Star.