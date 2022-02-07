Гвардиола признался, что поначалу не ладил с Канселу

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что поначалу не ладил с защитником Жоау Канселу.

На прошлой неделе Канселу заключил с "Сити" новый контракт до 2027 года, получив награду за свою блестящую игру.



Заработать репутацию одного из лучших крайних защитников в мире Жоау удалось не сразу. Когда португалец только прибыл в клуб в 2019 году, то порой вызывал недовольство у Гвардиолы.



"Каждый знает, насколько он важен и чего он достиг. Когда он только пришел, нам было сложно поладить — мы не соглашались по многим вещам. Частично так было из-за его ошибок, но теперь я доволен".



"Он совершенно счастлив и может провести здесь еще несколько сезонов. Жоау может играть на многих позициях, он может играть каждый день благодаря своей физической форме. Он такой забавный, и его так любят в раздевалке", — цитирует Гвардиолу The Guardian.