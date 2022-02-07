Гвардиола признался, что поначалу не ладил с Канселу

Хосеп Гвардиола и Жоау Канселу Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что поначалу не ладил с защитником Жоау Канселу.

На прошлой неделе Канселу заключил с "Сити" новый контракт до 2027 года, получив награду за свою блестящую игру.

Заработать репутацию одного из лучших крайних защитников в мире Жоау удалось не сразу. Когда португалец только прибыл в клуб в 2019 году, то порой вызывал недовольство у Гвардиолы.

"Каждый знает, насколько он важен и чего он достиг. Когда он только пришел, нам было сложно поладить — мы не соглашались по многим вещам. Частично так было из-за его ошибок, но теперь я доволен".

"Он совершенно счастлив и может провести здесь еще несколько сезонов. Жоау может играть на многих позициях, он может играть каждый день благодаря своей физической форме. Он такой забавный, и его так любят в раздевалке", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Канселу, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 07.02.2022 13:17 # vals1702
    с Джеко , Иброй и другими также ладил. Пепка - говно как человек

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  2. true-manc 07.02.2022 12:51 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  3. bes-ter 07.02.2022 12:34 # bes-ter
    Вандейка нервно курит в стороне...

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