Гвардиола признался, что поначалу не ладил с Канселу
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что поначалу не ладил с защитником Жоау Канселу.
На прошлой неделе Канселу заключил с "Сити" новый контракт до 2027 года, получив награду за свою блестящую игру.
Заработать репутацию одного из лучших крайних защитников в мире Жоау удалось не сразу. Когда португалец только прибыл в клуб в 2019 году, то порой вызывал недовольство у Гвардиолы.
"Каждый знает, насколько он важен и чего он достиг. Когда он только пришел, нам было сложно поладить — мы не соглашались по многим вещам. Частично так было из-за его ошибок, но теперь я доволен".
"Он совершенно счастлив и может провести здесь еще несколько сезонов. Жоау может играть на многих позициях, он может играть каждый день благодаря своей физической форме. Он такой забавный, и его так любят в раздевалке", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
07.02.2022 12:00
Просмотров: 850
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
с Джеко , Иброй и другими также ладил. Пепка - говно как человек
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Вандейка нервно курит в стороне...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий