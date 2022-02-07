Кулибали: "Менди — лучший голкипер в мире"

Эдуар Менди Капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали назвал голкипера "Челси Эдуара Менди лучшим в мире на своей позиции.

Накануне Менди помог сборной Сенегала одержать победу над египтянами в серии послематчевых пенальти в финале Кубка Африки, пополнив свой список индивидуальных и командный регалий.

И хотя после триумфа Сенегалы лавры в основном достались нападающему "Ливерпуля" Садио Мане, Кулибали счел нужным отметить вклад в успех Эдуара.

"Это был тяжелый матч и тяжелый турнир. Благодаря нашей команде и нашей силе мы преодолели это. Наш голкипер — лучший в мире, и мы завоевали титул".

"Мы счастливы. Мы знали, что выиграть Кубок Африки будет тяжело, но сегодня мы сделали это. Наша команда заслуживает этот титул. Мы давно этого хотели, и теперь мы сделали это. У нас великолепная команда", — цитирует Кулибали Daily Mail.


Метки Кубок Африки, Кулибали, Менди, сборная Сенегала, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 833

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 07.02.2022 11:42 # chelsiukpro
    ИМПЕРАТОР! без базара Лучший!

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  2. vals1702 07.02.2022 11:15 # vals1702
    бредит

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  3. meshuggah 07.02.2022 11:10 # meshuggah
    Император

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  4. electric 07.02.2022 11:09 # electric
    Брехня

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  5. tursa 07.02.2022 11:03 # tursa
    На выходах 1х1 алиссон лучше, игра ногой у алиссона и эдерсона тоже лучше, менди реально топ на ленточке и при стандартах

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  6. englandonelove 07.02.2022 11:03 # englandonelove
    Это неправда

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