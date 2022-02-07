Кулибали: "Менди — лучший голкипер в мире"
Капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали назвал голкипера "Челси Эдуара Менди лучшим в мире на своей позиции.
Накануне Менди помог сборной Сенегала одержать победу над египтянами в серии послематчевых пенальти в финале Кубка Африки, пополнив свой список индивидуальных и командный регалий.
И хотя после триумфа Сенегалы лавры в основном достались нападающему "Ливерпуля" Садио Мане, Кулибали счел нужным отметить вклад в успех Эдуара.
"Это был тяжелый матч и тяжелый турнир. Благодаря нашей команде и нашей силе мы преодолели это. Наш голкипер — лучший в мире, и мы завоевали титул".
"Мы счастливы. Мы знали, что выиграть Кубок Африки будет тяжело, но сегодня мы сделали это. Наша команда заслуживает этот титул. Мы давно этого хотели, и теперь мы сделали это. У нас великолепная команда", — цитирует Кулибали Daily Mail.
07.02.2022 11:00
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ИМПЕРАТОР! без базара Лучший!
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бредит
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Император
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Брехня
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На выходах 1х1 алиссон лучше, игра ногой у алиссона и эдерсона тоже лучше, менди реально топ на ленточке и при стандартах
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Это неправда
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