Гвардиола ожидает, что "Сити" будет активен на трансферном рынке летом

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что ожидает активности от своего клуба на трансферном рынке грядущим летом.

В последние месяцы "Сити" был сосредоточен на продлении контрактов с имеющимися игроками, в январе совершив лишь одну покупку — покупку на будущее в лице нападающего "Ривер Плейт" Хулиана Альвареса.



По словам Гвардиолы, он не собирается останавливаться на достигнутом и хочет продолжает держать свою команду в тонусе с помощью приобретений.



"Я не знаю, что произойдет, но душа и сердце этой команды по-прежнему молоды. И так важно сохранить это на последующие годы. Тебе нужна глубина состава с голодными игроками. Нужно сохранить костяк и душу команды как можно дольше".



"В то же время, если игроки несчастны от того, что не играют, и хотят больше минут, нужно это исправлять. Это нормально. Много всего произойдет до конца сезона", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.



Ожидается, что летом "Сити" попытается купить нападающего дортмундской "Боруссии" и обзаведется левым защитником, как минимум.