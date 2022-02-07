Гвардиола ожидает, что "Сити" будет активен на трансферном рынке летом

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что ожидает активности от своего клуба на трансферном рынке грядущим летом.

В последние месяцы "Сити" был сосредоточен на продлении контрактов с имеющимися игроками, в январе совершив лишь одну покупку — покупку на будущее в лице нападающего "Ривер Плейт" Хулиана Альвареса.

По словам Гвардиолы, он не собирается останавливаться на достигнутом и хочет продолжает держать свою команду в тонусе с помощью приобретений.

"Я не знаю, что произойдет, но душа и сердце этой команды по-прежнему молоды. И так важно сохранить это на последующие годы. Тебе нужна глубина состава с голодными игроками. Нужно сохранить костяк и душу команды как можно дольше".

"В то же время, если игроки несчастны от того, что не играют, и хотят больше минут, нужно это исправлять. Это нормально. Много всего произойдет до конца сезона", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Ожидается, что летом "Сити" попытается купить нападающего дортмундской "Боруссии" и обзаведется левым защитником, как минимум.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2022 10:00

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  1. frisby 07.02.2022 10:06 # frisby
    лысая сучка Луиша Фигу:
    с Баварией - 0 ЛЧ
    потрачено 1 500 000 000
    с галубым гавном - 0 ЛЧ
    51 год без европейских трофееев
    142 года позора на эмптихад

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  2. true-manc 07.02.2022 10:03 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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