Гвардиола ожидает, что "Сити" будет активен на трансферном рынке летом
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что ожидает активности от своего клуба на трансферном рынке грядущим летом.
В последние месяцы "Сити" был сосредоточен на продлении контрактов с имеющимися игроками, в январе совершив лишь одну покупку — покупку на будущее в лице нападающего "Ривер Плейт" Хулиана Альвареса.
По словам Гвардиолы, он не собирается останавливаться на достигнутом и хочет продолжает держать свою команду в тонусе с помощью приобретений.
"Я не знаю, что произойдет, но душа и сердце этой команды по-прежнему молоды. И так важно сохранить это на последующие годы. Тебе нужна глубина состава с голодными игроками. Нужно сохранить костяк и душу команды как можно дольше".
"В то же время, если игроки несчастны от того, что не играют, и хотят больше минут, нужно это исправлять. Это нормально. Много всего произойдет до конца сезона", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Ожидается, что летом "Сити" попытается купить нападающего дортмундской "Боруссии" и обзаведется левым защитником, как минимум.
07.02.2022 10:00
Просмотров: 156
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
лысая сучка Луиша Фигу:
с Баварией - 0 ЛЧ
потрачено 1 500 000 000
с галубым гавном - 0 ЛЧ
51 год без европейских трофееев
142 года позора на эмптихад
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий