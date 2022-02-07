"Юнайтед" сможет получить 12 млн. фунтов за Перейру

"Манчестер Юнайтед" сможет получить 12 миллионов фунтов от "Фламенго" за полузащитника Андреаса Перейру.

В свое время легендарный сэр Алекс Фергюсон уговорил Перейру присоединиться к академии "Юнайтед". Андреас находится на балансе клуба с "Олд Траффорд" уже более 10 лет, но приблизиться к основному составу так и не смог.



Перейра сыграл только 74 матча за "красных дьяволов" после своего дебюта в 2014 году, но сейчас уже второй сезон подряд находится в аренде.



И если в "Лацио" Андреас себя толком не проявил, то во "Фламенго" выглядит очень достойно, забив пять голов в 24 матчах. Теперь клуб из Рио-де-Жанейро хочет выкупить 26-летнего бразило-бельгийца.



По информации Universo Online, в минувший уикенд представители "Фламенго" совершили визит в Англию и встретились с коллегами из "Юнайтед", достигнув устной договоренности насчет постоянного трансфера Перейры.



Ожидается, что стоимость Перейры составит около 12 млн. фунтов. Большую часть этой суммы "дьяволы" получат сразу, а оставшееся будет предусмотрено в виде бонусов.