Деклан Райс предпочитает "Челси"

Деклан Райс Полузащитник Деклан Райс предпочитает отправиться в "Челси" в случае своего ухода из "Вест Хэма".

Некоторое время назад Райс дал ясно понять "Вест Хэму", что хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи. Именно поэтому Деклан отклонил предложение "молотобойцев" о новом контракте.

Ожидается, что грядущим летом, особенно если "Вест Хэм" не финиширует в топ-4 Премьер-Лиги и не выиграет Лигу Европы, большие английские клубы сойдутся в битве за Райса.

"Манчестер Юнайтед" и вовсе избрал Райса своей приоритетной целью на летнее трансферное окно, однако Daily Mail утверждает, что перед тем, как вступать в переговоры с "красными дьяволами", Деклан постарается выяснить, насколько заинтересован в нем "Челси".

В свое время Райс был отчислен из академии "Челси", однако Деклан не держит зла на "синих" и хочет получить свой шанс на "Стэмфорд Бридж".

Готов ли "Челси" потратить минимум 100 миллионов фунтов на Райса, пока неясно. Чтобы купить 23-летнего англичанина, "синим", возможно, придется освободить место с помощью продажи Нголо Канте, которому в следующем месяце исполнится 31.


Метки Вест Хэм, Райс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 07.02.2022 08:40 # alexomck
    Мане чисто из-за команды победителя признали лучшим, так-то там воротчик Египта больше заслужил, как вышел со слонами на 0, в 3 последующих матчах только один мяч пропустил.

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  2. electric 07.02.2022 08:36 # electric
    Пенс головного мозга у чела. Соболезнования.

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  3. roberto-89 07.02.2022 08:28 # roberto-89
    Диас уже сломался что ли ? Что за травма ?

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  4. blueswin 07.02.2022 08:19 # blueswin
    считается топом только из-за паспорта

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  5. hazardfan 07.02.2022 08:10 # hazardfan
    С такими замашками ВХЮ и словами Мойеса Райс в 23 году уйдёт за 40-50 млн, так как контракт до 24 года

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  6. quavo 07.02.2022 08:08 # quavo
    Ваще похую, Райс палка чуть выше среднего

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  7. chr1s8rown 07.02.2022 08:03 # chr1s8rown
    Английский фредо

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  8. geniusss 07.02.2022 08:01 # geniusss
    Натуралы за Челси

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