Деклан Райс предпочитает "Челси"
Полузащитник Деклан Райс предпочитает отправиться в "Челси" в случае своего ухода из "Вест Хэма".
Некоторое время назад Райс дал ясно понять "Вест Хэму", что хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи. Именно поэтому Деклан отклонил предложение "молотобойцев" о новом контракте.
Ожидается, что грядущим летом, особенно если "Вест Хэм" не финиширует в топ-4 Премьер-Лиги и не выиграет Лигу Европы, большие английские клубы сойдутся в битве за Райса.
"Манчестер Юнайтед" и вовсе избрал Райса своей приоритетной целью на летнее трансферное окно, однако Daily Mail утверждает, что перед тем, как вступать в переговоры с "красными дьяволами", Деклан постарается выяснить, насколько заинтересован в нем "Челси".
В свое время Райс был отчислен из академии "Челси", однако Деклан не держит зла на "синих" и хочет получить свой шанс на "Стэмфорд Бридж".
Готов ли "Челси" потратить минимум 100 миллионов фунтов на Райса, пока неясно. Чтобы купить 23-летнего англичанина, "синим", возможно, придется освободить место с помощью продажи Нголо Канте, которому в следующем месяце исполнится 31.
07.02.2022 08:00
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Мане чисто из-за команды победителя признали лучшим, так-то там воротчик Египта больше заслужил, как вышел со слонами на 0, в 3 последующих матчах только один мяч пропустил.
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Пенс головного мозга у чела. Соболезнования.
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Диас уже сломался что ли ? Что за травма ?
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считается топом только из-за паспорта
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С такими замашками ВХЮ и словами Мойеса Райс в 23 году уйдёт за 40-50 млн, так как контракт до 24 года
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Ваще похую, Райс палка чуть выше среднего
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Английский фредо
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Натуралы за Челси
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