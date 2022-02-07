Деклан Райс предпочитает "Челси"

Полузащитник Деклан Райс предпочитает отправиться в "Челси" в случае своего ухода из "Вест Хэма".

Некоторое время назад Райс дал ясно понять "Вест Хэму", что хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи. Именно поэтому Деклан отклонил предложение "молотобойцев" о новом контракте.



Ожидается, что грядущим летом, особенно если "Вест Хэм" не финиширует в топ-4 Премьер-Лиги и не выиграет Лигу Европы, большие английские клубы сойдутся в битве за Райса.



"Манчестер Юнайтед" и вовсе избрал Райса своей приоритетной целью на летнее трансферное окно, однако Daily Mail утверждает, что перед тем, как вступать в переговоры с "красными дьяволами", Деклан постарается выяснить, насколько заинтересован в нем "Челси".



В свое время Райс был отчислен из академии "Челси", однако Деклан не держит зла на "синих" и хочет получить свой шанс на "Стэмфорд Бридж".



Готов ли "Челси" потратить минимум 100 миллионов фунтов на Райса, пока неясно. Чтобы купить 23-летнего англичанина, "синим", возможно, придется освободить место с помощью продажи Нголо Канте, которому в следующем месяце исполнится 31.