Марк Овермарс остался без работы

Бывший вингер "Арсенала" Марк Овермарс может быть открыт к предложениям клубов Премьер-Лиги после того, как он внезапно покинул должность спортивного директора "Аякса".

Овермарс провел на посту спортивного директора "Аякса" чуть менее 10 лет, совместно с исполнительным директором Эдвином Ван дер Саром выстроив в Амстердаме успешный конвейер по выращиванию игроков для европейских топ-клубов.



Однако в воскресенье вечером "Аякс" объявил о расставании с Овермарсом. Марк немедленно покидает свой пост "из-за серии неподобающих сообщений нескольким коллегам женского пола".



"Мне стыдно. На прошлой неделе я столкнулся с новостями насчет моего поведения и насчет того, как это было воспринято другими. К сожалению, я не понимал, что пересекаю черту, но я осознал это в последние дни. Внезапно я почувствовал огромное давление. Я приношу извинения".



"Конечно, для моей позиции такое поведение недопустимо. Теперь я это тоже понимаю. Но уже слишко поздно. Я не вижу другого варианта, кроме как уйти из "Аякса", — говорится в заявлении Овермарса.



Добавим, ранее в этом сезоне Овермарса связывали с переходом в "Ньюкасл". Также 48-летнего голландца сватал на место технического директора "Арсенала" Эду.