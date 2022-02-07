"Аль-Хиляль" ждет "Челси" в полуфинале клубного Чемпионата Мира
Соперником "Челси" по полуфиналу клубного Чемпионата Мира стал "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.
Сыграв 120 минут, но все-таки вырвав победу 2:1 против "Плимута" в Кубке Англии в минувшую субботу, уже на следующий день "синие" прилетели в ОАЭ.
"Челси" взял в Абу-Даби 23 игроков, включая едва залечившего заднюю поверхность бедра защитника Риса Джеймса, но главный тренер Томас Тухель остался дома, поскольку у него был обнаружен коронавирус.
Ожидается, что Тухель и возвращающийся с Кубка Африки сенегальский голкипер Эдуар Менди присоединятся к команде по ходу мини-турнира ФИФА.
Кроме того, в воскресенье вечером определился первый соперник "синих" по клубному Чемпионату Мира. Им сталь "Аль-Хиляль", сокрушивший чемпиона ОАЭ в лице "Аль-Джазиры" со счетом 6:1.
За "Аль-Хиляль", которому в январе отказал экс-нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, среди прочих забивали поигравшие в Премьер-Лиге Одион Игало, Матеус Перейра и Андре Каррильо.
Добавим, свой матч против "Аль-Хиляля" лондонцы проведут в среду. В другом полуфинале сыграют египетский "Аль-Ахли" и бразильский "Палмейрас".
07.02.2022 06:00
Просмотров: 534
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: