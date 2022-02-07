Кейн: "Конте изменил мышление игроков "Тоттенхэма"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн похвалил своего наставника Антонио Конте за улучшение результатов и изменение психологии игроков команды.
За три месяца работы в "Тоттенхэме" Конте смог вернуть "шпор" в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а также реанимировал Кейна, который угодил в глубокую депрессию после сорвавшегося трансфера в "Манчестер Сити" прошлым летом.
Накануне Харри отметился дублем против "Брайтона" (3:1) и вывел "Тоттенхэм" в 1/8 финала Кубка Англии, после чего оценил влияние Антонио на себя и партнеров.
"Он великолепен. Никакой похвалы не будет достаточно для него как для тренера или человека, он действительно изменил мышление многих игроков в команде".
"Мы очень упорно трудимся на поле, и это видно по результатам наших матчей. Это все, о чем могут просить игроки. Нужно продолжать упорно трудиться на поле и за его пределами, сохраняя набранный ход", — цитирует Кейна Evening Standard.
07.02.2022 00:05
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Ожил Харри. Как впрочем и вся команда. В игре видна мысль и желание. Надеюсь летом столь же продуктивно поработают на трансферном рынке и к следующему сезону команда будет намного конкурентоспособнее.
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