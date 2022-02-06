Кин: "Ливерпуль" должен заключить новый контракт с Салахом"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что "Ливерпуль" обязан заключить новый контракт со своим нападающим Мохамедом Салахом и поскорее.

Вот уже несколько месяцев "Ливерпуль" пытается договориться со своим ведущим бомбардиром о продлении истекающего в июне 2023 контракта, но пока безуспешно.



Кин считает, что "красным" нужно ускориться и решить вопрос с будущим Мохамеда до начала следующего сезона.



"Ему 29, а современные игроки — настоящие машины. Думаю, возраст — не проблема".



"Для "Ливерпуля" это вопрос бизнеса, потому им приходится договариваться, однако вы должны заключить с ним новую сделку. Он один из лучших игроков в мире, и они должны довести это дело до конца".



"Если он вступит в следующий сезон с истекающим контрактом, тогда ты начнешь беспокоиться по-настоящему, поэтому нужно постараться уладить это".



"Возможно, у "Ливерпуля" нет выбора, и это зависит от игрока. Власть в его руках. Он сказал, что счастлив, но он постарается получить как можно более выгодный контракт".



"Он получит отличный контракт везде, куда бы ни отправился, поэтому для него это, возможно, не вопрос денег. Возможно, он хочет получить новый опыт, но он несколько раз говорил, что счастлив здесь".



"Ливерпуль" должен постараться заключить с ним новый контракт, потому что подобных игроков ты не можешь просто взять и отпустить, особенно бесплатно", — сообщил Кин в эфире ITV.