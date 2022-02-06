Представляющий Чемпионшип "Ноттингем Форест" преподнес еще одну сенсацию в Кубке Англии, выбив из турнира его действующего обладателя "Лестер" — 4:1.

Напомним, в 3-м раунде Кубка Англии "лесники" Стива Купера одержали победу 1:0 над "Арсеналом", не позволив "канонирам" нанести ни одного удара в створ.



На сей раз "Ноттингем Форест" еще убедительнее разобрался с "Лестером", уже к 32-й минуте забив три гола.



Незадолго до перерыва Келечи Ихеаначо размочил счет, однако камбэка во втором тайме не случилось — хозяева забили еще один гол и вышли в 5-й раунд, где теперь сыграют с "Хаддерсфилдом".



"Ноттингем Форест" — "Лестер" — 4:1 (3:1)



Голы: Цинкернагель 23, Джонсон 24, Уорролл 32, Спенс 61 — Ихеанао 40.



"Лестер": Уорд, Джастин, Амарти, Сеюнджю, Томас, Тилеманс (Дьюсбери-Холл 65), Ндиди, Мэддисон, Барнс (Дака 45), Лукман (Перейра 65), Ихеаначо.