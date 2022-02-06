Клопп развеял опасения насчет травмы Диаса

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп развеял опасения насчет травмы вингера Луиса Диаса в матче Кубка Англии против "Кардиффа".

В субботу Диас дебютировал за "Ливерпуль", появившись на замену во втором тайме кубкового матча на "Энфилде" (3:1).



Луис поучаствовал во втором голе, который в итоге стал победным для "красных", а также пострадал в столкновении с защитником "Кардиффа" Эйденом Флинтом, который приземлился на его колено. Однако с колумбийцем все будет хорошо, а этот матч он может воспринимать как боевое крещение.



"Луис выше на замену и получил небольшой ушиб и небольшое рассечение. Каждый сказал ему: "Добро пожаловать в Англию".



"У него останется шрам, но он будет помнить, что сделал в своем первом матче. С ним все хорошо", — сообщил Клопп ITV.