Клопп развеял опасения насчет травмы Диаса
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп развеял опасения насчет травмы вингера Луиса Диаса в матче Кубка Англии против "Кардиффа".
В субботу Диас дебютировал за "Ливерпуль", появившись на замену во втором тайме кубкового матча на "Энфилде" (3:1).
Луис поучаствовал во втором голе, который в итоге стал победным для "красных", а также пострадал в столкновении с защитником "Кардиффа" Эйденом Флинтом, который приземлился на его колено. Однако с колумбийцем все будет хорошо, а этот матч он может воспринимать как боевое крещение.
"Луис выше на замену и получил небольшой ушиб и небольшое рассечение. Каждый сказал ему: "Добро пожаловать в Англию".
"У него останется шрам, но он будет помнить, что сделал в своем первом матче. С ним все хорошо", — сообщил Клопп ITV.
06.02.2022 20:00
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