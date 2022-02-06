"Барселона" подпишет Аспиликуэту и Кристенсена "в ближайшие дни"

Андреас Кристенсен и Сесар Аспиликуэта "Барселона" надеется уже "в ближайшие дни" заручиться услугами защитников "Челси" Сесара Аспиликуэты и Андреаса Кристенсена.

Сумев заполучить Феррана Торреса, Адаму Траоре и Пьер-Эмерика Обамеянга в январе, сейчас "Барселона" собирается совершить еще один трансферный рейд на Премьер-Лигу.

Как сообщает Sport, спортивный советник "Барселоны" Йорди Кройф вовсю работает над переходами Аспиликуэты и Кристенсена, чьи контракты с "Челси" истекают в конце этого сезона.

Каталонское издание отмечает, что трехлетний контракт с Сесаром "практически согласован". А Андреасу "Барселона" сделала свое предложение и сейчас ждет ответа.

Оба защитника могут заключить предварительные соглашения с "Барселоной" в самое ближайшее время, чтобы уже грядущим лето присоединиться к команде Хави свободными агентами.


Метки Аспиликуэта, Барселона, Кристенсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2022 19:00

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  1. yela 06.02.2022 19:53 # yela
    Аспи давно пора уйти, физически сильно сдал, а вот потерять Кристенсена будет обидно. А вообще щенок неблагодарный, если так решил поступить. В Барсе легко может присесть на банку и загубить карьеру, но это не точно, ведь баски сейчас кусок говна

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  2. bangladesh 06.02.2022 19:45 # bangladesh
    еще и рюди в придачу уйдет вообще кайф))

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  3. edgarkuznetsov 06.02.2022 19:43 # edgarkuznetsov
    Проебано за даром

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  4. chelsiukpro 06.02.2022 19:39 # chelsiukpro
    Пока это слухи для выбивания контракта!

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  5. ian 06.02.2022 19:18 # ian
    Крысы бегут с корабля)

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  6. reeker 06.02.2022 19:18 # reeker
    Главное сникерса продлить, на этих похуй. Один уже отдал всё что мог клубу и заслужил уйти красиво в статусе легенды, а второй просто уебан дрыщавый.

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  7. largo-winch 06.02.2022 19:11 # largo-winch
    Как сообщает Спорт.
    Ипать источник авторитерный)

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  8. kipeloff89 06.02.2022 19:09 # kipeloff89
    Тренер Браги сказал, что Барса их не подпишет, пистеж все это

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