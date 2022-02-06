"Барселона" подпишет Аспиликуэту и Кристенсена "в ближайшие дни"
"Барселона" надеется уже "в ближайшие дни" заручиться услугами защитников "Челси" Сесара Аспиликуэты и Андреаса Кристенсена.
Сумев заполучить Феррана Торреса, Адаму Траоре и Пьер-Эмерика Обамеянга в январе, сейчас "Барселона" собирается совершить еще один трансферный рейд на Премьер-Лигу.
Как сообщает Sport, спортивный советник "Барселоны" Йорди Кройф вовсю работает над переходами Аспиликуэты и Кристенсена, чьи контракты с "Челси" истекают в конце этого сезона.
Каталонское издание отмечает, что трехлетний контракт с Сесаром "практически согласован". А Андреасу "Барселона" сделала свое предложение и сейчас ждет ответа.
Оба защитника могут заключить предварительные соглашения с "Барселоной" в самое ближайшее время, чтобы уже грядущим лето присоединиться к команде Хави свободными агентами.
06.02.2022 19:00
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Последние комментарии:
Аспи давно пора уйти, физически сильно сдал, а вот потерять Кристенсена будет обидно. А вообще щенок неблагодарный, если так решил поступить. В Барсе легко может присесть на банку и загубить карьеру, но это не точно, ведь баски сейчас кусок говна
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еще и рюди в придачу уйдет вообще кайф))
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Проебано за даром
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Пока это слухи для выбивания контракта!
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Крысы бегут с корабля)
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Главное сникерса продлить, на этих похуй. Один уже отдал всё что мог клубу и заслужил уйти красиво в статусе легенды, а второй просто уебан дрыщавый.
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Как сообщает Спорт.
Ипать источник авторитерный)
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Тренер Браги сказал, что Барса их не подпишет, пистеж все это
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