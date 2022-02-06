"Барселона" подпишет Аспиликуэту и Кристенсена "в ближайшие дни"

"Барселона" надеется уже "в ближайшие дни" заручиться услугами защитников "Челси" Сесара Аспиликуэты и Андреаса Кристенсена.

Сумев заполучить Феррана Торреса, Адаму Траоре и Пьер-Эмерика Обамеянга в январе, сейчас "Барселона" собирается совершить еще один трансферный рейд на Премьер-Лигу.



Как сообщает Sport, спортивный советник "Барселоны" Йорди Кройф вовсю работает над переходами Аспиликуэты и Кристенсена, чьи контракты с "Челси" истекают в конце этого сезона.



Каталонское издание отмечает, что трехлетний контракт с Сесаром "практически согласован". А Андреасу "Барселона" сделала свое предложение и сейчас ждет ответа.



Оба защитника могут заключить предварительные соглашения с "Барселоной" в самое ближайшее время, чтобы уже грядущим лето присоединиться к команде Хави свободными агентами.